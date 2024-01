Beneficis dels escape rooms com a eina educativa

La UOC i tres universitats europees més han posat en pràctica aquesta mena de jocs i han aportat evidència científica sobre la utilitat educativa que tenen, en el marc del projecte School Break, finançat pel programa educatiu Erasmus+. Com a part del projecte, l'equip del grup GAME de la UOC va crear quatre jocs d'escapada educatius sobre migracions, identitat de gènere i pensament creatiu. Els escape rooms dissenyats són Stop murs (sobre el concepte de frontera entre països); Stop murs en versió digital; Escapa't de l'aula amb la teva creativitat, i LGTBIQ+. Tots aquests jocs estan pensats per a nois i noies d'entre 12 i 18 anys, menys Escapa't de l'aula amb la teva creativitat, que es recomana per a qualsevol persona de més de 14 anys.

"El component lúdic del joc afavoreix la concentració, la implicació, la motivació i les ganes d'aprendre, així com les relacions entre els participants", afirma Aranda. "Tot plegat apuntala l'ús dels jocs d'escapada com un plantejament vàlid i atractiu per a l'aprenentatge", afegeix l'investigador del grup GAME. No obstant això, en un estudi elaborat per aquest grup en el marc del projecte School Break, s'adverteix de les dificultats a l'hora de dissenyar un bon escape room educatiu. En l'estudi s'indica la necessitat de trobar "l'equilibri perfecte entre diversió i entreteniment, al mateix temps que s'aconsegueixen els resultats d'aprenentatge previstos, que s'han d'incorporar d'una manera imperceptible per no distreure del joc".

L'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible reconeix el paper de l'esport en el foment del progrés social i per contribuir al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). En concret, l'esport està relacionat amb els ODS número 3 (salut i benestar), 5 (igualtat de gènere), 16 (pau, justícia i institucions sòlides), 4 (educació de qualitat), 10 (reducció de les desigualtats) i 17 (aliança per assolir els objectius).

