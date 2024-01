Navegar en mode incògnit no et torna invisible a internet

El món passa gairebé set hores al dia connectat a internet, segons l'informe Digital 2021: Global Overview Report. I en aquest període de temps, milions de dades transiten a través de la xarxa. Ocultar aquesta petjada, evitant proporcionar dades personals, és una de les preocupacions dels ciutadans. Segons dades d'Eurostat, l'any 2019 un de cada quatre residents a la Unió Europea va evitar proporcionar informació personal en xarxes socials o professionals per motius de seguretat. La mateixa raó per la qual cada vegada s'utilitza més el mode incògnit. Amb tot, la navegació privada, que és una funció de privacitat disponible en la majoria de navegadors web, no garanteix la invisibilitat total a internet.

Tal com explica Helena Rifà, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i directora del màster universitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV), encara que s'utilitzi el mode incògnit, "les pàgines web poden continuar recopilant informació sobre els llocs que visitem i el dispositiu i l'adreça des dels quals naveguem, encara que, si no hem iniciat sessió en cap plataforma, no podran identificar si l'usuari de la sessió és el mateix que el de registres anteriors i, per tant, no podran crear un historial tan detallat". És a dir, que encara que l'activitat en línia no quedi registrada en el dispositiu, el proveïdor de serveis d'internet, els motors de cerca i altres empreses poden continuar rastrejant el comportament de l'usuari que hagi iniciat sessió en mode incògnit.

Per aquest motiu, el principal avantatge de la navegació privada és que no desa l'historial ni manté els arxius amb galetes (cookies) quan es tanca la pestanya, tot i que no s'oculta la IP en cap moment, la qual cosa només es pot aconseguir fent servir Tor i les VPN. "Tor és un programari gratuït que permet als usuaris augmentar el seu anonimat en línia, i les VPN creen un xifratge segur entre un usuari i un lloc web. Això evita que els proveïdors de serveis d'internet i altres tercers vegin i recopilin les nostres dades", recorda la professora de la UOC.

Una altra funcionalitat de la navegació privada és que permet accedir a diversos comptes en el mateix lloc, ja que si hi ha un compte de correu electrònic o diversos comptes registrats en un dispositiu, l'ús del mode incògnit permet iniciar sessió en un segon compte mantenint el primer compte obert en la finestra principal del navegador. També és útil a l'hora d'utilitzar dispositius públics o compartits per companys i companyes de feina, amistats o família, perquè, com que no emmagatzema en el dispositiu l'historial de cerca i altres dades de navegació, proporciona privacitat i, així, evita que altres usuaris vegin el que s'ha visitat durant la sessió a internet.