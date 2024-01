Salvador Macip, nou director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC

El metge, investigador i escriptor Salvador Macip assumeix, des d'aquest gener, la direcció dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment, és catedràtic de la UOC i de la Universitat de Leicester (Regne Unit), on també dirigeix un laboratori de recerca en càncer i envelliment. Macip agafa el relleu de Ramon Gomis, que ha liderat aquests estudis des del gener de 2018.

El nou director és llicenciat en Medicina (1994) i doctor en Genètica Molecular i Fisiologia Humana (1998) per la Universitat de Barcelona. Entre el 1998 i el 2008, va treballar a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, on va fer recerca sobre les bases moleculars del càncer i l'envelliment. A partir del 2008, va continuar la seva carrera científica a la Universitat de Leicester (Regne Unit), on actualment dirigeix el Laboratori de Mecanismes del Càncer i l'Envelliment. El 2020 es va incorporar a la UOC com a professor dels Estudis de Ciències de la Salut. Dos anys més tard, va ser nomenat catedràtic per aquesta universitat.

És col·laborador habitual als diaris Ara i El Periódico, i al programa de ràdio El Balcó, de la Cadena SER. Així mateix, és autor d'una quarantena de llibres, entre els quals hi ha novel·les, obres de literatura infantil i narrativa breu. Destaquen obres com Les grans epidèmies modernes (La Campana, 2010), Jugar a ser déus (Bromera, 2014), Enemigos microscópicos (Materia, 2016), ¿Es posible frenar el envejecimiento? (Materia, 2016), Ramón y Cajal: ara i aquí (Angle, 2016), 100 preguntes sobre el càncer (Cossetània, 2018) o Què ens fa humans? (Arcàdia, 2022). Els seus llibres han rebut diversos premis i han estat traduïts a deu llengües.

El nomenament de la UOC representa per a Macip "un honor i una responsabilitat" que agafa amb molta il·lusió. "El Dr. Ramon Gomis ha fet una feina excel·lent i ha donat un impuls als Estudis; jo recullo el seu testimoni amb l'objectiu de continuar aquesta línia ascendent i treballar per aconseguir arribar tan amunt com sigui possible", assenyala el científic.