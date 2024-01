Noves tecnologies i personalització per al desenvolupament

D'aquesta manera, PICOFON inclourà novetats com la implementació de diferents tecnologies innovadores, l'ús d'intel·ligència artificial (IA) per personalitzar les activitats a cada usuari i la integració d'un dispositiu de captació d'imatge. Amb tots aquests elements, es vol fomentar la interactivitat entre l'usuari i el programa mitjançant la integració dels moviments corporals i manuals amb activitats que contribueixin a millorar la consciència fonològica. Tot això, amb una anàlisi permanent de les funcionalitats del projecte per avaluar l'efectivitat del programa en matèria de consciència fonològica.

"Les novetats principals del projecte són el fet que integri la pràctica basada en l'evidència sobre la intervenció en la consciència fonològica amb el treball interactiu i la intel·ligència artificial per personalitzar l'aprenentatge", destaca Andreu. L'investigador assenyala, a més, que la integració del moviment humà en una tasca d'aprenentatge cognitiu afavoreix l'aprenentatge a causa dels efectes cognitius i fisiològics que té. "Les activitats que combinen moviments corporals i activitats de llenguatge oral són un bon context per a l'aprenentatge dels infants, amb desenvolupaments tecnològics avançats que incorporen intel·ligència artificial per optimitzar-ne les funcionalitats", afegeix l'expert.

Actualment, no hi ha dades precises sobre la prevalença de menors que presentin aquestes particularitats vinculades a les dificultats en la consciència fonològica. Amb tot, s'estima que els trastorns del llenguatge com la dislèxia afecten prop d'un 7 % de la població. "És possible que els menors que pateixen aquest tipus de trastorns del llenguatge també presentin dificultats en consciència fonològica, i una intervenció primerenca en la consciència fonològica millora i potencia l'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura", apunta Andreu.