Un nombrós grup de fans del sistema MSX esperava entusiasmat Kazuhiko Nishi a la seu de la Universitat Oberta (UOC) al campus de Can Jaumeandreu en motiu de la visita per commemorar els 25 anys dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Fundador d'ASCII Corporation, i la persona que es pot considerar el pare de l'estàndard MSX, Nishi és considerat el creador de l'ordinador personal. Als seus 66 anys, no pensa a jubilar-se i treballa en un munt de projectes apassionants.

Com se sent en haver estat convidat a col·laborar amb la UOC?

Estic molt feliç, és únic estar en una universitat oberta al coneixement i a internet. El seu nom em sembla molt poderós: oberta. Abans la universitat era una torre d'ivori, una institució elitista per a uns pocs elegits. En canvi, a la Universitat Oberta de Catalunya el coneixement està obert a tothom, qualsevol hi pot venir i aprendre.

Vostè és conegut per haver creat l'ordinador personal. Com veu haver aconseguit aquesta fita quan mira enrere?

Vaig tenir molta sort de ser allà en aquell moment de la història i que es donessin les circumstàncies per dur a terme el projecte. Si no hagués estat jo, alguna altra persona ho hauria fet.

Amb 66 anys segueix al peu del canó, treballant en múltiples projectes. Quin és el focus actual de la seva carrera?

El meu últim repte ha estat dissenyar tres ordinadors: MSX 0, un ordinador connectat a l'internet de les coses (IoT, de l'anglès Internet of Things); MSX 3, un ordinador multimèdia connectat a la televisió, i MSX turbo, un supercomputador per a l'àmbit domèstic. A més, també estic en procés de crear una nova universitat privada que obrirà el 2025: el Japan Institute for Advanced Studies, que s'enfocarà en temes tecnològics. Estic establint col·laboracions amb universitats d'altres països, com Hong Kong, Taiwan, els Estats Units, el Regne Unit i Alemanya. M'agradaria afegir la UOC a aquestes aliances.

Creu que el MSX 0, connectat als nostres aparells domèstics, impactarà en el nostre dia a dia, com ho va fer l'ordinador personal?

Els microprocessadors cada dia són més petits i barats, per la qual cosa cada vegada més productes portaran un microxip i estaran interconnectats. Això ens farà la vida més fàcil. Per exemple, si ara surts de casa i t'oblides d'apagar l'aire condicionat, et pujarà la factura de l'electricitat. Quan tinguem aquests aparells "intel·ligents", notaran que no som a casa i l'aire s'apagarà automàticament.

Hi veig la utilitat, però també tindrà un cost per a la nostra privacitat.

L'ordinador no té el desig de controlar. En tot cas, hi ha un altre perill. Si depenem totalment de la IoT i aquesta deixa de funcionar, la societat es pararà: ens quedarem sense aire condicionat, sense aigua, etc. Però hi ha altres tecnologies que poden ser molt perilloses.

Quines són?

El perill més gran per a la societat del futur són els robots. No estic parlant dels robots que venen Coca-Cola o netegen el terra, sinó dels robots amb aspecte humanoide, que poden ser dissenyats per matar. Quan una mala persona vol matar algú, aquesta té un límit. Però un robot programat per assassinar, no. Les lleis actuals sobre desenvolupament de robots estan obsoletes, les hem de revisar i posar-les al dia perquè un escenari d'aquest tipus no es pugui produir mai.

La intel·ligència artificial (IA) cada vegada és més intel·ligent i està aprenent a fer més tasques. Com la podem controlar perquè no se'ns escapi de les mans?

El perill de la IA és que ens hem d'assegurar que no es converteix en una "caixa negra", és a dir, hem de saber com ha estat programada i com funciona. Imaginem que un enginyer mor de manera sobtada sense deixar aquesta informació. No saber com funciona la caixa negra pot suposar un risc. La IA haurà de ser regulada en l'àmbit jurídic.

S'imagina un món en què la IA faci la nostra feina i tinguem més temps lliure?

No, tret que ens vulguem convertir en éssers humans "ximples" que depenen de les màquines i que no saben pensar. De totes maneres, la IA serà molt potent, especialment en alguns camps com la medicina, en el qual superarà la capacitat dels metges dins de pocs anys. Tot i així, una decisió important sobre un pacient sempre l'hauria de prendre un metge expert.

Quines altres innovacions ens canviaran la vida?

Els automòbils també seran molt intel·ligents. Hem sentit a parlar molt de la conducció automatitzada, però encara no s'ha materialitzat. Crec que en els pròxims anys hi haurà grans avanços en aquest àmbit. D'altra banda, encara que hi ha la tendència de passar als cotxes elèctrics, els de gasolina no deixaran d'existir, perquè són més rendibles.

Per acabar, quin consell donaria per animar els nens —especialment les nenes— a enfocar la seva carrera en l'àmbit tecnològic?

Si t'agrada la tecnologia i construir coses, fes-te enginyer. Però si prefereixes guanyar molts diners, hi ha altres carreres professionals: advocat, metge, dentista… Pel que fa a les nenes, el problema està en el context cultural i, especialment, en els seus pares. A ells els diria: "Tracta la teva filla com a un individu, no com a una filla."