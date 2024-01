Catalunya ha estat una de les dotze regions seleccionades per la Comissió Europea per participar en un projecte europeu dotat amb un finançament de 25 milions d'euros per optimitzar la preparació davant d'emergències greus causades pel canvi climàtic. L'objectiu de la iniciativa, anomenada RESIST i emmarcada en la missió "Adaptació al Canvi Climàtic" del programa Horizon Europe de la UE, és millorar les capacitats de detecció de situacions extremes com les inundacions, les onades de calor i el risc d'incendi forestal, així com aconseguir augmentar la preparació de la societat i els municipis. El projecte, que va començar el gener passat, s'allargarà durant cinc anys.

L'aplicació a Catalunya rebrà 2,5 milions d'euros a través dels socis que formen part del projecte: la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el grup d'investigació CareNet de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'empresa Hyds i els ajuntaments de Terrassa i Blanes. El projecte té el suport d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball.

La iniciativa europea preveu que s'implementin quatre grans zones de proves a Europa ubicades a Catalunya, Finlàndia, Dinamarca i Portugal. A Catalunya, en concret, s'estudiarà com detectar els efectes dels perills meteorològics amb més anticipació i es posarà l'accent en l'àmbit municipal amb les adaptacions necessàries a les diferents realitats territorials, tenint en compte les característiques de cada municipi. S'analitzaran específicament les activitats més vulnerables, com poden ser les turístiques i, en particular, els càmpings. Així, a través de l'anàlisi en temps real de l'impacte de fenòmens de risc, es dissenyaran noves mesures regionals, instruments polítics i solucions tecnològiques.

Aquestes solucions han de permetre incrementar els nivells d'inversions ecològiques, reduir les pèrdues econòmiques per perills naturals, com les inundacions, i minimitzar la bretxa de protecció climàtica. A més, serviran per fer partícips els ciutadans a fi de construir més resiliència davant d'aquestes disrupcions ambientals i potenciar les capacitats dels municipis per fer front a aquests fenòmens provocats pel canvi climàtic.

"RESIST és una gran oportunitat per col·laborar en una missió tan important com la del canvi climàtic, desenvolupant i compartint mètodes participatius amb altres regions, i cooperar en la creació de xarxes interdisciplinàries i transversals per enfrontar-se als greus efectes del canvi climàtic", segons Israel Rodríguez, investigador principal del grup CareNet de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, que conjuntament amb Miriam Arenas, participa en el projecte.

Per a Rodríguez, Catalunya tindrà un paper clau en el projecte com una de les regions encarregades d'impulsar innovació tecnològica i social per afavorir l'adaptació al canvi climàtic. "CareNet contribuirà a treballar els aspectes socials d'aquesta adaptació i a fomentar una estratègia de prevenció, preparació i resposta més inclusiva, diversa i col·laborativa", assenyala.

Catalunya és una de les 12 regions que participen en aquest projecte europeu, que engloben un total de 22 milions de persones. Les conclusions que es derivin del demostrador ubicat a Catalunya es compartiran amb la regió italiana de Puglia i la portuguesa de Baixo Alentejo, especialment les problemàtiques per inundacions, onades de calor i incendis forestals.