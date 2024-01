Millora de la qualitat de vida

D'aquesta manera, gràcies a aquests dispositius ja validats i que han demostrat que funcionen, es millora la qualitat de vida de les pacients amb càncer de mama a causa de la seva conveniència, eficiència i baix cost. A més, davant contextos més complexos, com la pandèmia, també s'augmenta la seguretat dels pacients i de personal sanitari. "L'optimització de la telemedicina en oncologia hauria de ser una prioritat, específicament l'accés a capacitats audiovisuals que puguin millorar la comunicació entre l'oncòleg i el pacient", recalca l'autora d'aquesta revisió.

D'altra banda, el treball també detalla que hi ha diferències segons el grup d'edat de les pacients i regionals respecte a l'ús dels dispositius electrònics. Per exemple, l'ús de la teleoncologia es manifesta de manera diferent als països en subdesenvolupament, on els pacients solen ser més joves, mentre que, als països desenvolupats, els pacients que recorren al telemonitoratge són més grans i fan servir braçalets electrònics o aplicacions. "A més, es demostra el valor de la telemedicina per a altres poblacions de pacients, que van des dels que no necessiten teràpia pràctica directa fins als que no tenen la capacitat d'acudir a una clínica tradicional per viure en mitjans rurals o en zones remotes", recalca l'estudiant del màster dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.

Es calcula que el cost del càncer a l’Estat espanyol és d'uns 19.300 milions d'euros. D'aquesta despesa, més de la meitat són abonats pel sistema sanitari públic i el 45 % és sufragat per les famílies. En el cas concret del càncer de mama, s'estima que el cost del tractament per pacient és de més de 58.000 euros si està localitzat i més de 210.000 euros si està metastatitzat, segons les dades de l'informe Impacto económico y social del cáncer en España, presentat per l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) l'any 2020.