Un estudi de l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració amb Accenture, ha permès traçar una panoràmica sobre les tendències principals en el consum de continguts digitals per part de joves i adolescents. Els resultats apunten que un 70 % de les persones entre 14 i 35 anys tenen el telèfon mòbil com a principal eina per a la lectura de continguts digitals. Justament, l'informe també assenyala que el format digital fa que aquest col·lectiu sigui més propens a les divagacions mentals, en comparació amb el paper, que permet concentrar-se millor. L'informe El futur del consum de continguts digitals, disponible en obert al repositori de la UOC, remarca que en un entorn d'informació sobreabundant, només les organitzacions capaces de captar l'atenció dels usuaris podran prosperar.

I no és estrany: d'acord amb les dades recollides en l'informe, en quinze anys la capacitat d'atenció dels humans ha baixat dels 12 als 8,2 segons. A més, eines com el telèfon mòbil, que consultem més de 150 vegades al dia, posen encara més a prova la capacitat de concentració. "Està força clar que la multitasca provoca una pèrdua d'eficiència. A la vegada, però, veiem que els joves tenen molt criteri per diferenciar els usos dels dispositius, els formats i els canals en funció del moment o de l'objectiu que persegueixen", explica Guillem Garcia Brustenga, expert en detecció i anàlisi de tendències a l'eLinC i coordinador del treball.