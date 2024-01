El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha concedit a la Universitat Oberta de Catalunya la posada en marxa del programa PROJECTA'T!. Aquest programa impulsa actuacions d'orientació i de prospecció adreçades a persones treballadores ocupades a Catalunya. L'objectiu és proporcionar a les persones orientació professional perquè es puguin adaptar als canvis que es produeixen en els diferents sectors productius i del seu propi lloc de treball. Això els ajudarà a promocionar-se o a canviar de sector o feina, si volen. Alhora, també està destinat a fer que prenguin consciència de la importància de la formació al llarg de la vida.

La Universitat Oberta de Catalunya hi participa amb la implicació de l'Àrea de Serveis d'Orientació i Carrera Professional i la Unitat de Prospecció i Anàlisi del Mercat de Treball. Un component diferenciador d'aquesta orientació és que disposarà d'informació actualitzada, obtinguda de vacants publicades a Catalunya i d'entrevistes amb empreses i actors rellevants, sobre les competències i els requisits educacionals i d'experiència que s'estan demanant al mercat de treball.

El motiu de la posada en marxa d'aquest programa, principalment, és la sensibilització de la UOC per l'ocupabilitat. També s'emmarca en una filosofia que segueix la Universitat, que vol estar connectada amb les necessitats del mercat de treball i formar persones que encaixin en aquest mercat canviant. Les universitats tenen un paper clau, ja que actuen com a node de generació i intercanvi bidireccional de coneixement amb empreses i aporten talent per ajudar a transformar el model productiu.

Cal tenir en compte que PROJECTA'T! es dirigeix únicament a persones que treballen a Catalunya, les quals s'hauran de comprometre a un mínim de dues orientacions per persona. El servei és 100 % subvencionat, sense cost, i disposarà de quatre orientadores, a més de l'equip de prospecció de mercat. Tanmateix, dins del programa hi ha els sectors d'expertesa següents:

Serveis a les empreses-Administració i gestió.

Serveis a les empreses-Comerç i màrqueting.

Transformació digital-Informàtica i comunicacions.

El programa, actiu fins al desembre del 2023, acompanyarà un mínim de 320 persones. Es definirà amb aquestes un pla d'acció individual per tal d'assolir la meta professional de cadascuna.

Les orientacions començaran a mitjan mes de març. En poc més d'una setmana s'informarà del procés de sol·licitud del servei a través dels canals habituals. L'adreça electrònica del programa és projectat@uoc.edu.