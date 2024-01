"Només per a parelles" o "only adults" són algunes de les nomenclatures amb les quals es defineixen els establiments dissenyats exclusivament per a persones majors de 18 anys i que inclouen restriccions d'edat, és a dir, no permeten nens i nenes. Busquen atreure els viatgers que volen un ambient més tranquil i relaxat durant el seu viatge. Això moltes vegades inclou activitats com ara sopars, degustació de vins, tractaments de spa i entreteniment nocturn. "L'estada és més cara del normal, perquè busquen més luxe, calidesa i experiències, i no els importa pagar més", explica Pablo Díaz, professor de turisme dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Durant la dècada dels anys setanta es va posar de moda sobretot en grans complexos turístics del Carib. A l'origen, el concepte es dedicava a parelles provinents dels Estats Units que buscaven vacances sense mainada per descansar. "Bàsicament, era una lluna de mel per a parelles que durava entre una i dues setmanes, amb una experiència de spa i wellness", comenta Díaz, que afegeix que "aquesta nova tendència està enfocada en escapades de pocs dies o de cap de setmana sobretot a la costa, encara que arran de la pandèmia hi ha una nova oferta a zones rurals com ara Castella-la Manxa o el País Basc".