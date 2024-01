Fa gairebé tres dècades que es va iniciar la revolució digital i es van començar a desenvolupar l'economia i la societat digital. La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat la digitalització de l'economia i la vida, amb implicacions molt profundes. Les anàlisis sobre el vincle entre la digitalització i la igualtat de gènere apunten a una reproducció, si no increment, de les desigualtats de gènere en l'economia digital. Des de l'àrea d'estudis de l'economia feminista s'ha apuntat que el model econòmic no només es fonamenta en profundes desigualtats de gènere, sinó que és insostenible per a la vida i el planeta.

Les preguntes que sorgeixen en aquest àmbit són diverses: les plataformes digitals, mitiguen les desigualtats de gènere o se n'aprofiten? Què poden aportar les economies feministes contra l'explotació dels recursos naturals o la insostenibilitat lligada al canvi climàtic? Què comportaria un decreixement digital? Què caracteritza una plataforma digital feminista? I una de masclista? Com és possible incorporar la perspectiva de gènere a la política fiscal? Quines pràctiques emergeixen per resoldre la bretxa de gènere en tecnologia? Quines competències digitals estan relacionades amb una economia feminista?

Aquestes i altres qüestions es debatran en el VIII Congrés d'Economia Feminista, que se celebrarà per primer cop a Barcelona del 16 al 18 de març, a la Nau Bostik. L'esdeveniment està organitzat pel grup de recerca DIMMONS de la UOC i l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de la Càtedra Barcelona UOC d'Economia Digital (Càtedra_Oberta), i tindrà com a objectiu enfortir el vincle entre el món acadèmic i l'entramat socioeconòmic de la ciutat.

La trobada internacional és un referent en els estudis d'economia feminista a l'Estat espanyol, i en aquesta edició farà un salt internacional amb la consolidació de participants de Llatinoamèrica i d’altres països d'arreu del món: més de 400 inscrits de més de 50 països. L’esdeveniment està previst que l'inaugurin l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, Àngels Fitó, que a partir del 13 d'abril serà rectora de la UOC. La tinenta de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, participarà, a més, en una de les taules rodones del congrés.

En aquesta edició, el congrés se centrarà en la dimensió digital de l'economia feminista, amb una atenció especial a les lectures que es fan, des de la teoria feminista, de la tecnologia, l'economia digital i la digitalització de la vida. Per tant, s'hi tractaran set eixos temàtics: tecnologies i economies digitals, macro (crisis, ecofeminismes, salut global i treball), micro (alternatives i transicions organitzatives), violències masclistes, cures, polítiques públiques, i epistemologies i metodologies feministes.

L'economia feminista sempre ha pretès ser un marc transformador a més d'un corrent de pensament econòmic. Per aquest motiu, el congrés acollirà una diversitat de formats i propostes per fomentar l'intercanvi acadèmic i la confluència d'agents socials i econòmics. També serà un espai d'experimentació digital, amb una datató sobre economia, digitalització i igualtat de gènere, amb l'objectiu de plantejar com hauria de ser un índex d'economia feminista.

Per fomentar el debat i compartir experiències sobre la matèria, en la trobada participaran noms destacats en l'àmbit de l'economia feminista i els feminismes digitals, com Flora Partenio, activista feminista argentina i integrant de la Red de feministas del Sur Global DAWN; Yayo Herrero, antropòloga, professora i activista ecofeminista; Tiziana Terranova, experta en l'impacte de la tecnologia en la societat i professora de la Universitat de Nàpols; Catherine D'Ignazio, professora del MIT, directora del Data + Feminism Lab i una de les veus de referència internacional en l'activisme feminista de dades; Sasha Costanza-Chock, que investiga i dissenya sobre moviments socials a les xarxes i justícia en els processos de disseny; Alex Hache, ciberfeminista i membre de Donestech; i Joana Varon, fundadora i directora del col·lectiu feminista Coding Rights al Brasil.

El Congrés, amb més de 170 contribucions, se celebrarà de forma presencial i es podrà seguir a les xarxes amb l'etiqueta #EcoFemBCN.