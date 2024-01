El Consell Assessor Municipal d'Universitats de Barcelona aprova els Dictàmens 2022

El Consell Assessor Municipal d'Universitats (CAMU) de l'Ajuntament de Barcelona, del qual la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) n'és membre, va aprovar el 10 de febrer, en sessió plenària, els Dictàmens 2022, que són els documents que recullen les reflexions, les recomanacions i les propostes dels equips tècnics en diverses matèries. En particular, destaca una proposta per assegurar l'accés equitatiu a la universitat de l'estudiantat més vulnerable, mitjançant la reserva de places per a joves amb necessitats específiques de suport educatiu per raons socioeconòmiques (NESE B).

Al llarg del 2022, la UOC ha participat activament en dos grups de treball del CAMU. D'una banda, la Universitat ha col·laborat en el grup de treball B d'Educació, Recerca i Ocupació, que ha recollit les bones pràctiques de les universitats per connectar-se al teixit empresarial i per impulsar la formació per a l'ocupabilitat i l'emprenedoria, i d'altra banda, ha format part del grup de treball C de Transformació Social, des del qual s'ha formulat el dictamen que preveu la reserva de places a la universitat per a joves amb dificultats.

"En el CAMU, les universitats tenim l'espai per proposar canvis en la política pública i contribuir a la millora de la relació de la universitat amb la societat", explica Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació, qui ha liderat el desenvolupament i la consolidació de la proposta de la reserva de places. "Aquest any de feina conjunta ha culminat amb una iniciativa que podria fer l'educació superior més accessible, menys elitista i més oberta a tothom", afegeix Xarles. En l'elaboració del dictamen, també ha estat fonamental la col·laboració de la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), la Secretaria del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) i la Direcció d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).

El dictamen per a l'equitat en l'accés de l'educació superior s'ha fet ressò de la problemàtica identificada en el programa Prometeus, en el qual un nombre creixent de joves s'ha quedat fora de la universitat els darrers cursos a causa de l'augment de les notes de tall. El grup ha fet una diagnosi de la problemàtica en el conjunt de la ciutat, en termes quantitatius i qualitatius, amb dades del Consorci d'Educació de Barcelona, entre altres fonts, i ha analitzat els antecedents en reserves de plaça tant en el sistema universitari català com en l'educació secundària obligatòria i postobligatòria.

Formació, ocupabilitat i emprenedoria

Des de la seva constitució, els grups de treball del CAMU han dut a terme una intensa tasca al voltant de diferents eixos temàtics, aportant una diagnosi i tot un seguit de propostes de millora i iniciatives innovadores en àmbits tan diversos com l'allotjament i la mobilitat, els campus oberts a la ciutadania, l'educació al llarg de la vida, l'ocupabilitat i la connexió amb el món econòmic, el voluntariat i l'aprenentatge servei o l'equitat en l'accés a la universitat.

"Les universitats hem compartit bones pràctiques i experiències per impulsar l'ocupabilitat de qualitat i afavorir els canals de relació entre el món educatiu i el teixit productiu", manifesta Carles Rocadembosch, responsable de projectes institucionals del Gabinet de Rectorat i Relacions Institucionals, que, juntament amb Jordi Castells, de l'equip de Hubbik, han participat en el grup de treball B del CAMU. En aquest àmbit, l'experiència de la UOC ha posat en valor les funcions de les tutories de seguiment, l'habilitació d'espais d'intermediació, com la Fira Virtual d'Ocupació, la capacitació per a l'ocupabilitat i el programa Hubbik, com a impulsor de l'emprenedoria i la transferència del coneixement.

Els dictàmens també recullen la feina que ha dut a terme el grup de treball A: una guia que recopila els factors clau en el procés de reforma d'un campus urbà i que aborda les principals línies estratègiques que s'han de tenir en compte en la millora de la integració urbana i l'apropament dels campus universitaris a la ciutadania. Aquesta anàlisi s'ha basat en l'experiència recent del Pla Director del Campus Sud de la Diagonal, impulsat per la Gerència del Districte de les Corts en estreta col·laboració amb la UB i la UPC.

Aquests anys, el CAMU s'ha consolidat com a espai d'interlocució i col·laboració multilateral entre el consistori, les universitats i altres agents socials i econòmics de la ciutat. Els pròxims mesos, els tres Dictàmens 2022 del CAMU es posaran a la disposició de la comunitat universitària i la ciutadania en general a través del portal de Barcelona Ciència i Universitats.