Aprofitament de la comunicació sense fil

En aquest context, el projecte RF-VOLUTION proposa un canvi radical en el desenvolupament dels sistemes ciberfísics i de telecomunicació. "RF-VOLUTION vol explorar la possibilitat de dotar els sistemes de comunicació sense fil de més d'una funció. És a dir, més enllà de transportar informació dels dispositius que formen la xarxa, volem explorar la possibilitat d'emprar les ones electromagnètiques com a element sensor i convertir les xarxes no solament en sistemes de transport d'informació, sinó també en elements que obtinguin informació de l'entorn", explica Xavier Vilajosana, investigador líder del grup Wireless Networks (WINE).

De sensors ambientals a geolocalització

El projecte RF-VOLUTION parteix de la hipòtesi que és possible desenvolupar components tecnològics i xarxes de comunicació que siguin sostenibles per disseny si s'exploten els usos alternatius de les xarxes sense fil, que els últims anys s'han convertit en infraestructures ubiqües. "Seria ideal treure el màxim profit d'aquestes infraestructures. D'aquesta manera, el fet de dotar-les de més funcions es pot considerar una millora de la seva eficiència", assenyala l'investigador de l'IN3 de la UOC, que també està adscrit als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

"Per exemple, en termes energètics, si la mateixa energia que es fa servir per transmetre una dada també ens permet mesurar un paràmetre físic de l'entorn, donem un valor doble a aquesta energia", continua. "Hi ha altres aspectes del projecte que es relacionen amb l'obsolescència de la tecnologia; és a dir, si podem actualitzar una infraestructura perquè ens doni un altre servei sense haver-la de substituir, també la revalorem i fins i tot n'allarguem la vida útil", afegeix.

El camí per aconseguir-ho encara és obert. Les xarxes es podrien utilitzar per oferir serveis de posicionament, a fi de determinar la posició d'un objecte a la xarxa en relació amb la potència o la direcció del senyal transmès, o com a sensors de diversos paràmetres físics, per registrar com influeixen la humitat o la temperatura del mitjà en el senyal electromagnètic i per obrir la porta al disseny de sensors sense fil amb una electrònica més senzilla, més integrats i amb menys consum energètic.

Pensant en aquests usos finals, el projecte RF-VOLUTION ha establert quatre grans objectius:

Desenvolupar nous enfocaments de detecció passiva basats en les característiques dels sistemes de radiofreqüència i en els diferents tipus d'antenes.

basats en les característiques dels sistemes de radiofreqüència i en els diferents tipus d'antenes. Desenvolupar i avaluar enfocaments que permetin la convergència dels sistemes de radiofreqüència per a la comunicació i per a la localització.

de radiofreqüència per a la comunicació i per a la localització. Explotar mètodes d'optimització i els avenços en IA per millorar l'eficiència energètica de les xarxes.

per millorar l'eficiència energètica de les xarxes. Generar impacte científic, social i industrial.

"Ja hem desenvolupat diversos sensors basats en tecnologia d'identificació per radiofreqüència (RFID), amb un potencial rellevant per a la indústria, atès que és una tecnologia barata i molt emprada. També treballem en sistemes de posicionament amb tecnologies com Bluetooth i Wi-Fi. Considerem que cal aprofitar les tecnologies que tenim, perquè cada canvi o nova generació tecnològica també té contraprestacions, com ara els residus electrònics o l'explotació minera dels materials que es fan servir per fabricar-les", conclou Xavier Vilajosana.

Aquest projecte contribueix als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 8, treball decent i creixement econòmic; 9, indústria, innovació i infraestructura, i 13, acció pel clima.

Contacte per a premsa

Rubén Permuy

rpermuy@uoc.edu

+34 659 05 42 39

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.