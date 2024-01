Buscant les claus de la viralitat a xarxes

L'altra pregunta per respondre és quins són els mecanismes que condicionen la viralitat dels continguts, en aquest cas, de salut. A través de programes de social listening de xarxes socials, s'analitza què cal per viralitzar missatges sobre health literacy (alfabetització o capacitació per a la salut), concretament en salut mental i emocional, per tal que puguin fer impacte en el jovent. "Avui en dia, organitzacions de salut de tot el món utilitzen influencers per donar a conèixer missatges sobre salut mental i també per alfabetitzar en salut, com vam veure durant la pandèmia, quan organitzacions de la talla de l'OMS, governs europeus o el NHS britànic van intentar fer virals missatges de salut pública al voltant del coronavirus. Nosaltres volem saber quins són els mecanismes de la viralitat per arribar a adolescents, sigui amb influencers o amb altres eines", diu la investigadora.

Programes que cauen en sac buit

En els últims temps, sobretot arran de la pandèmia, un gran nombre d'organitzacions i institucions, com ara l'Ajuntament de Barcelona o el Govern de Catalunya, han desplegat iniciatives per atendre les necessitats de salut mental del jovent. Entre altres accions, s'han creat campanyes a xarxes socials i fins i tot grups de WhatsApp com a canals de comunicació amb el col·lectiu. Tot i les bones intencions, Hernández opina que "hi ha un gran nombre de programes que es trepitgen i que, malauradament, cauen en sac buit. En el fons no se sap ben bé com fer arribar al jovent la informació sobre salut mental i emocional que necessita i fer-ho en un format que li pugui interessar". Amb el projecte eHealthLit4Teen, la UOC espera obtenir directrius i recomanacions clares aplicades a qualsevol mena d'iniciativa en salut, campanyes de prevenció o sensibilització per tal d'adaptar el llenguatge i els canals usats per la població adolescent.

Aquest projecte rep finançament del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya i afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 3, sobre salut i benestar, entre d'altres.

