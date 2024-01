Jeffrey Dahmer, El cas Wanninkhof-Carabantes, El cas Alcàsser, L'assassí de la destral, On està Marta?, Crims o Staircase són només alguns dels centenars d'exemples de sèries o documentals true crime actuals. Aquest gènere ja és el segon predilecte per l'espectador, només per darrere de la comèdia, segons les dades de l'estudi TGI Global Quick View de Kantar, realitzat sobre usuaris de vídeo en més de 35 mercats de tot el món. "Sorgida fa més de 70 anys, la ficció basada en crims reals, el true crime, s'ha convertit en un dels grans gèneres de la indústria de l'entreteniment", explica Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Mort, assassinats, violacions i altres finals fatals són només alguns dels fets macabres que aquests continguts mostren. Per què ens atreuen aquestes històries fosques? "A les persones ens inquieta el que és desconegut i l'amenaçador. Algunes persones troben una falsa sensació de control i de seguretat exposant-se a informació detallada de tot el que és aterrador i estrany", explica Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. "A més, s'hi suma l'esperança de l’espectador de que la història tingui un final en què triomfi el bé sobre el mal, tenim la creença d’un món just i volem finals feliços. Aquesta necessitat de reafirmació ens enganxa", afegeix Marc Balcells, professor del grau de Criminologia dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.

"Basat en fets reals" són quatre paraules que, per molts, ja són una espècie de segell de qualitat, una marca de seducció. "Quant a la narració, enganxa precisament per "aquest cas real", per l'atractiu que representa la morbositat. Quan estàs en l'àmbit de la ficció, si la premissa és massa forassenyada o irreal és més difícil entrar en l'estat de suspensió de realitat que requereix la connexió amb el contingut. Aquí partim que això realment va passar, cosa que augmenta l'enganxament a causa l'estupor que genera la història", detalla Neira.

En qualsevol cas, ser un amant del macabre no implica tenir una tendència al que és criminal. "No hi ha una relació directa entre el consum de continguts d'aquesta mena i una propensió més gran al crim", explica Balcells.