El conveni de col·laboració institucional entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), signat recentment, ja ha donat els primers fruits. El catedràtic i director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Salvador Macip, expert en l'estudi del càncer i la senescència, liderarà a l'IJC el grup Mecanismes del Càncer i l'Envelliment. Macip col·laborarà amb els especialistes en epigenètica i senescència de l'IJC i mantindrà les seves afiliacions i tasques actuals a la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Leicester, al Regne Unit.

El conveni entre ambdues institucions catalanes reforça els lligams i estableix un marc permanent de col·laboració. Salvador Macip ha valorat molt positivament la signatura d'aquest conveni de col·laboració, assegurant que "establir un laboratori a l'IJC ens permetrà comptar amb un entorn ric i vibrant que ben segur potenciarà la nostra recerca i espero que també ens portarà a iniciar col·laboracions amb els altres equips per poder contribuir plegats a fer avançar la recerca oncològica".

Macip estudiarà els mecanismes que determinen la resistència al tractament i la recaiguda en les neoplàsies de cèl·lules B (especialment en la leucèmia limfocítica crònica i el limfoma difús de cèl·lules B grans) i les vies moleculars implicades en les malalties relacionades amb l'envelliment, amb especial èmfasi en el paper de les cèl·lules senescents en el càncer i els fenotips d'envelliment. També investigaran marcadors de pronòstic i diagnòstic de l'envelliment i teràpies antisenescents que portin a un envelliment sa i siguin tractaments adjuvants per a la leucèmia.

Investigador amb una extensa i reconeguda carrera internacional, Macip és un actiu divulgador científic, col·laborador habitual de diferents mitjans de comunicació i autor de quaranta llibres de ciència i narrativa. Llicenciat en Medicina el 1994 i doctor en Genètica Molecular i Fisiologia Humana el 1998 per la Universitat de Barcelona, el doctor Macip ha dedicat la seva carrera a estudiar el càncer i l'envelliment a institucions com l'Hospital Mount Sinai de Nova York o, des del 2008, a la Universitat de Leicester, on és catedràtic i on continua treballant actualment. El 2020 va incorporar-se a la Universitat Oberta de Catalunya, on ha sigut també nomenat catedràtic i recentment director dels Estudis de Ciències de la Salut.