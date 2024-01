Neix el cicle Equity Labs

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) presenta el nou cicle de conferències i debats Equity Labs. En el marc d'aquest cicle es debatrà al voltant de conceptes com l'equitat i la igualtat d'oportunitats amb professors experts de la UOC i professionals que exposaran les seves estratègies i bones pràctiques en les organitzacions on treballen. Enguany, gràcies a l'acord signat amb la Fundació Randstad —aliat estratègic de la UOC des del 2017 en matèria d'atenció a estudiants amb discapacitat— i amb la col·laboració de Nestlé, se celebraran dues jornades que se centraran en l'equitat i la discapacitat.

Concretament, el dia 26 de maig s'organitzarà la primera jornada, en què es debatrà sobre el foment d'una cultura de la gestió de la diversitat a l'empresa. Ens acompanyarà en aquesta primera jornada el professor Enric Serradell López, sotsdirector de programes emergents dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, que ens oferirà una conferència teòrica sobre la gestió de la diversitat i el foment d'una cultura empresarial que l'afavoreixi. Al seu torn, les experiències pràctiques les presentaran Bel Ramos, directora de la Fundació Randstad a Catalunya i al País Basc, i Inés Arana, HRBP del Global IT HUB de Nestlé. En aquest sentit, el Global IT HUB acull l'equip tecnològic més internacional de la companyia Nestlé, un hub format per més de 60 nacionalitats diferents que, combinant talent, diversitat i inclusió, està sent clau per a la transformació de l'empresa.

La segona trobada del cicle Equity Labs, prevista per a la tardor, se centrarà en el lideratge inclusiu i transformacional. És a dir, en aquells directius que s’encaren al repte de transformar les organitzacions que lideren per fer-les més justes i inclusives, alhora que competitives.

Anna Delclòs, directora de Filantropia i Aliances Estratègiques, comenta: "Equity Labs és el nom d'un cicle que combina la teoria i el coneixement acadèmic i científic sobre la matèria amb l'experiència pràctica dels professionals que l'apliquen. Un cicle amb vocació de transferència de coneixement i, per tant, d'interès per a la nostra comunitat universitària i per a professionals en actiu". I afegeix: "Iniciem un cicle que és possible gràcies a la col·laboració d'altres entitats".