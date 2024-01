La UOC i la UPF llancen el grau de Nutrició Humana i Dietètica

La Ciència de la Nutrició i la Dietètica s'ha confirmat com una disciplina indispensable en el manteniment de la salut i dels sistemes alimentaris. La disponibilitat i la varietat d'aliments s'ha ampliat en els darrers anys, alhora que han augmentat els hàbits alimentaris inadequats i el sedentarisme. Això ha causat un increment de la malnutrició i de malalties cròniques relacionades amb l'alimentació, com l'obesitat, la diabetis mellitus de tipus 2 o les malalties cardiovasculars.

Per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és fonamental prioritzar el paper de la nutrició en els serveis de salut per poder garantir una nutrició òptima en totes les etapes vitals i reduir aquests efectes negatius. A més, destaca com a element clau la necessitat de millorar els entorns alimentaris en els quals es venen o proporcionen aliments, a fi de promoure que les persones segueixin dietes o consumeixin aliments més saludables.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) estrenen, el setembre vinent (curs acadèmic 2023-2024), el grau de Nutrició Humana i Dietètica, que té com a finalitat preparar professionals per als nous reptes de salut i sostenibilitat del sistema alimentari. "L'objectiu és proporcionar una formació sòlida en coneixements relacionats amb els reptes assistencials, la salut pública, la indústria alimentària o la metodologia científica aplicada a la salut", explica la directora del grau, Marina Bosque, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.

La titulació oficial permetrà als futurs dietistes-nutricionistes tenir una visió general i crítica sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'alimentació, de manera que podran aportar valor al mercat professional en àmbits amb bona demanda ocupacional, com ara la indústria alimentària, la biotecnològica o la salut pública.

El grau facilitarà tant la inserció laboral com la possibilitat de promoció o de canvi d'orientació professional a aquelles persones que ja són al món laboral. "Són estudis que poden interessar com a primera titulació o com a segona titulació a aquelles persones que ja estan graduades en l'àmbit de les ciències de la salut (infermeria, medicina, farmàcia, biologia, bioquímica, psicologia, activitat física i esport, etc.) i que es volen continuar formant en un àmbit regulat i amb projecció de futur", assenyala Bosque.