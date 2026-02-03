Grau Online en Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)
Presentació
Forma't amb el grau semipresencial de Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF). Dirigeix la teva carrera professional cap a l'àmbit de la salut, planificant dietes especialitzades que contribuiran a la qualitat de vida de la població.
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Majoritàriament, aquest grau es cursa de manera online, en línia, i conté pràctiques presencials associades a algunes assignatures. En total i segons les assignatures que matriculi l'estudiant, és necessari realitzar d'entre una i tres sessions presencials al semestre a la ciutat de Barcelona (seu de la UPF). A l'apartat d'"Veure assignatures" s'indiquen aquelles que requereixen d'alguna sessió presencial.
Per què estudiar el grau de Nutrició Humana i Dietètica semipresencial de la UOC i la UPF?
La professió de dietista-nutricionista està cada vegada més sol·licitada en diferents sectors de la nostra societat, a causa del creixent interès per la influència de l'alimentació en la salut humana i la sostenibilitat del planeta.
El grau de Nutrició Humana i Dietètica proporciona una base sòlida de coneixements i competències perquè et formis com a professional. Adquiriràs expertesa en alimentació, nutrició i salut.
Majoritàriament, aquest grau es cursa de manera online, en línia, i conté pràctiques presencials associades a algunes assignatures. En total i segons les assignatures que matriculi l'estudiant, és necessari realitzar d'entre una i tres sessions presencials al semestre a la ciutat de Barcelona (seu de la UPF). A l'apartat d'"Veure assignatures" s'indiquen aquelles que requereixen d'alguna sessió presencial.
Per què estudiar el grau de Nutrició Humana i Dietètica semipresencial de la UOC i la UPF?
La professió de dietista-nutricionista està cada vegada més sol·licitada en diferents sectors de la nostra societat, a causa del creixent interès per la influència de l'alimentació en la salut humana i la sostenibilitat del planeta.
El grau de Nutrició Humana i Dietètica proporciona una base sòlida de coneixements i competències perquè et formis com a professional. Adquiriràs expertesa en alimentació, nutrició i salut. Tindràs la capacitat per intervenir sobre l'alimentació de persones tant sanes com amb alguna patologia. També podràs fer front als nous reptes de salut i sostenibilitat alimentària.
Cursar aquest grau t'habilita per exercir com a dietista-nutricionista i portar a terme les funcions següents:
- Intervenir en l'avaluació de l'estat nutricional i el desenvolupament de pautes i hàbits nutricionals elaborant dietes basades en una alimentació sostenible i saludable, adaptades a característiques individuals.
- Incidir en l'educació nutricional com a eina de promoció de la salut i prevenció de patologies.
- Contribuir al desenvolupament de la indústria alimentària i la seguretat alimentària.
Si vols contribuir a la millora de la salut tant de persones sanes com amb patologies, aquest és el teu grau. Ho podràs fer a través de l'educació nutricional, elaborant dietes personalitzades o adaptades a diferents col·lectius. També podràs formar part del projecte d'una indústria alimentària millor i més justa, tenint en compte l'alimentació sostenible.
La nutrició i l'alimentació són imprescindibles per mantenir una bona salut
La recerca sobre nutrició i salut ha experimentat una important evolució en els últims anys. Per això, el grau de Nutrició Humana i Dietètica semipresencial de la UOC i la UPF ha tingut en compte els avenços tecnològics en el sector de l'alimentació.
A través d'aquest grau et podràs formar en nutrició amb la seguretat d'estar al dia de les novetats del coneixement científic en aquest àmbit. No en va, l'evidència científica dona suport al paper fonamental de la nutrició com a determinant de la salut.
El grau de Nutrició Humana i Dietètica semipresencial està ideat perquè et formis com a professional amb un coneixement sòlid respecte de les implicacions que una nutrició adequada té en la promoció de la salut i la prevenció de malalties.
Estudis de Ciències de la Salut de la UOC
Titulació oficial
El grau de Nutrició Humana i Dietètica és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
El grau de Nutrició Humana i Dietètica és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre:
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Inici
22 set. 2027
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.