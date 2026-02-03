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Campus
Próxima admissió: abril 2027

Grau Online en Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)

Presentació

Forma't amb el grau semipresencial de Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF). Dirigeix la teva carrera professional cap a l'àmbit de la salut, planificant dietes especialitzades que contribuiran a la qualitat de vida de la població.     
Titulacions oficials UOC

Estudis que et preparen pels teus reptes professionals.

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Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en la salut”

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Més informació

 

Majoritàriament, aquest grau es cursa de manera online, en línia, i conté pràctiques presencials associades a algunes assignatures. En total i segons les assignatures que matriculi l'estudiant, és necessari realitzar d'entre una i tres sessions presencials al semestre a la ciutat de Barcelona (seu de la UPF). A l'apartat d'"Veure assignatures" s'indiquen aquelles que requereixen d'alguna sessió presencial.

Per què estudiar el grau de Nutrició Humana i Dietètica semipresencial de la UOC i la UPF?

La professió de dietista-nutricionista està cada vegada més sol·licitada en diferents sectors de la nostra societat, a causa del creixent interès per la influència de l'alimentació en la salut humana i la sostenibilitat del planeta.

El grau de Nutrició Humana i Dietètica proporciona una base sòlida de coneixements i competències perquè et formis com a professional. Adquiriràs expertesa en alimentació, nutrició i salut.

Majoritàriament, aquest grau es cursa de manera online, en línia, i conté pràctiques presencials associades a algunes assignatures. En total i segons les assignatures que matriculi l'estudiant, és necessari realitzar d'entre una i tres sessions presencials al semestre a la ciutat de Barcelona (seu de la UPF). A l'apartat d'"Veure assignatures" s'indiquen aquelles que requereixen d'alguna sessió presencial.

Per què estudiar el grau de Nutrició Humana i Dietètica semipresencial de la UOC i la UPF?

La professió de dietista-nutricionista està cada vegada més sol·licitada en diferents sectors de la nostra societat, a causa del creixent interès per la influència de l'alimentació en la salut humana i la sostenibilitat del planeta.

El grau de Nutrició Humana i Dietètica proporciona una base sòlida de coneixements i competències perquè et formis com a professional. Adquiriràs expertesa en alimentació, nutrició i salut. Tindràs la capacitat per intervenir sobre l'alimentació de persones tant sanes com amb alguna patologia. També podràs fer front als nous reptes de salut i sostenibilitat alimentària.

Cursar aquest grau t'habilita per exercir com a dietista-nutricionista i portar a terme les funcions següents:

  • Intervenir en l'avaluació de l'estat nutricional i el desenvolupament de pautes i hàbits nutricionals elaborant dietes basades en una alimentació sostenible i saludable, adaptades a característiques individuals.
  • Incidir en l'educació nutricional com a eina de promoció de la salut i prevenció de patologies.
  • Contribuir al desenvolupament de la indústria alimentària i la seguretat alimentària.

Si vols contribuir a la millora de la salut tant de persones sanes com amb patologies, aquest és el teu grau. Ho podràs fer a través de l'educació nutricional, elaborant dietes personalitzades o adaptades a diferents col·lectius. També podràs formar part del projecte d'una indústria alimentària millor i més justa, tenint en compte l'alimentació sostenible.

La nutrició i l'alimentació són imprescindibles per mantenir una bona salut

La recerca sobre nutrició i salut ha experimentat una important evolució en els últims anys. Per això, el grau de Nutrició Humana i Dietètica semipresencial de la UOC i la UPF ha tingut en compte els avenços tecnològics en el sector de l'alimentació.

A través d'aquest grau et podràs formar en nutrició amb la seguretat d'estar al dia de les novetats del coneixement científic en aquest àmbit. No en va, l'evidència científica dona suport al paper fonamental de la nutrició com a determinant de la salut.

El grau de Nutrició Humana i Dietètica semipresencial està ideat perquè et formis com a professional amb un coneixement sòlid respecte de les implicacions que una nutrició adequada té en la promoció de la salut i la prevenció de malalties.

Estudis de Ciències de la Salut de la UOC

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Titulació oficial

El grau de Nutrició Humana i Dietètica és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El grau de Nutrició Humana i Dietètica és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    22 set. 2027

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Aquest programa compta amb un procés d'admissió

Consulta tots els detalls aquí.

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntament amb:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
30
ECTS
Optativa
120
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
24
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsicaCrèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures obligatòriesCrèdits
6
6
6
Dietoteràpia en situacions agudes
6
Dietoteràpia en situacions cròniques
6
Exercici professional
6
6
Farmacologia
6
6
6
Recerca: disseny i anàlisi
6
6
6
6
6
6
Pràctiques I**
8
Pràctiques II**
8
Pràctiques III**
8
6
6
6
6
Treball final
6

 

Assignatures optativesCrèdits
Alimentació en l'activitat física i l'esport
6
Consum alimentari, societat i cultura
6
Gastronomia
6
Iniciativa emprenedora
6
Innovació i desenvolupament de nous aliments
6
Nutrigenòmica, epigenètica i microbioma
6
Producció i distribució d'aliments
6
Promoció i educació per a la salut
6
Salut planetària
6
Sistemes alimentaris
6

 

* Aquestes assignatures  inclouen entre una i tres sessions presencials obligatòries a la ciutat de Barcelona (seu de la UPF).

** Les pràctiques s'ofereixen a diferents llocs del país. Tanmateix, es recomana que l'estudiant cerqui i proposi un centre a la seva zona de residència. Disposarà del suport de la UOC per establir el conveni corresponent.

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Planificació en quatre anys

Semestre 1Crèdits
6
6
6
6
6

Semestre 2Crèdits
6
6
6
6
6

Semestre 3Crèdits
6
6
6
6
6

Semestre 4Crèdits
6
6
6
6
6

Semestre 5Crèdits
6
6
6
6
6

Semestre 6Crèdits
Farmacologia
6
Dietoteràpia en situacions agudes
6
Dietoteràpia en situacions cròniques
6
Exercici professional
6
Recerca: disseny i anàlisi
6

Semestre 7Crèdits
Optativa
6
Optativa
6
Optativa
6
Pràctiques I**
8
Pràctiques II**
8

Semestre 8Crèdits
Optativa
6
Optativa
6
Pràctiques III**
8
Treball final
6

 

* Aquestes assignatures  inclouen entre una i tres sessions presencials obligatòries a la ciutat de Barcelona (seu de la UPF).

** Les pràctiques s'ofereixen a diferents llocs del país. Tanmateix, es recomana que l'estudiant cerqui i proposi un centre a la seva zona de residència. Disposarà del suport de la UOC per establir el conveni corresponent.

 

Optativitat

Assignatures optativesCrèdits
Promoció i educació per a la salut
6
Consum alimentari, societat i cultura
6
Salut planetària
6
Gastronomia
6
Sistemes alimentaris
6
Innovació i desenvolupament de nous aliments
6
Producció i distribució d'aliments
6
Iniciativa emprenedora
6
Alimentació en l'activitat física i l'esport
6
Nutrigenòmica, epigenètica i microbioma
6

L'avaluació a la UOC: aprenentatge real i pràctic

  • Progrés constant sense dependre d'un examen únic.
  • Exercicis aplicats a entorns professionals actuals.
  • Feedback periòdic per millorar en cada lliurament.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua esdevé el pilar de l'aprenentatge a la UOC. Mitjançant exercicis pràctics programats al llarg del semestre, adquireixes i consolides els coneixements de manera gradual.

Característiques de l'avaluació:

  • Superació de matèries a ritme constant.
  • Retorn a càrrec de docents experts.
  • Possibilitat de proves finals addicionals.
  • Activitats connectades amb entorns de treball reals.

Gràcies a l'avaluació contínua de la UOC, aconseguiràs un aprenentatge progressiu a base de casos reals dissenyats per afrontar situacions del món professional amb total seguretat. Les activitats et permetran analitzar conjuntures del mercat de treball, interpretar dades i prendre decisions fonamentades.

Amb aquesta metodologia d'estudi, adquiriràs habilitats transversals d'alta demanda com el pensament crític, la gestió de la informació i la resolució de problemes complexos. En determinats casos, l'avaluació contínua es completa amb una prova final en línia per validar les competències adquirides. El model disposa de mecanismes de verificació que asseguren la integritat del procés acadèmic.

Càrrega lectiva

Per obtenir el grau de Nutrició Humana i Dietètica s'han de superar 240 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que es pot invertir per aconseguir les competències associades a aquesta assignatura.

Cada crèdit ECTS equival, aproximadament, a 25 hores de dedicació per part de l'estudiant.

La UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les competències adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiantat disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat a les seves preferències i qualitats personals.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat cada semestre pot decidir les assignatures que vol cursar.

Càrrega lectiva


Per obtenir el grau de Nutrició Humana i Dietètica s'han de superar 240 crèdits ECTS.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que es pot invertir per aconseguir les competències associades a aquesta assignatura.

Cada crèdit ECTS equival, aproximadament, a 25 hores de dedicació per part de l'estudiant.

La UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les competències adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiantat disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat a les seves preferències i qualitats personals.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat cada semestre pot decidir les assignatures que vol cursar. Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a la seva disposició una tutora o tutor que els oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Pràctiques

 

Tipologia de l'assignatura

El grau de Nutrició Humana i Dietètica té tres assignatures obligatòries de pràctiques: el Pràcticum I, el Pràcticum II i el Pràcticum III.

Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Durada

Cada assignatura (Pràcticum I, Pràcticum II i Pràcticum III) consta de 8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores.

Així doncs, al conjunt de les tres assignatures s'hi dediquen un total de 600 hores.

Modalitat

Presencial o semipresencial.

Requisits

Per cursar les assignatures de pràctiques cal haver superat i incorporat a l'expedient les assignatures següents:

  • Ciència i tecnologia dels aliments
  • Salut pública
  • Tècniques culinàries
  • Dietètica
  • Restauració col·lectiva
  • Nutrició al llarg de la vida
  • Nutrició comunitària
  • Dietoteràpia en situacions agudes
  • Dietoteràpia en situacions cròniques
  • Exercici professional

Acompanyament

Durant les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutora o tutor del centre de pràctiques i el professorat que tutoritza acadèmicament.

Pràctiques


 

Tipologia de l'assignatura

El grau de Nutrició Humana i Dietètica té tres assignatures obligatòries de pràctiques: el Pràcticum I, el Pràcticum II i el Pràcticum III.

Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Durada

Cada assignatura (Pràcticum I, Pràcticum II i Pràcticum III) consta de 8 crèdits ECTS, que equivalen a 200 hores.

Així doncs, al conjunt de les tres assignatures s'hi dediquen un total de 600 hores.

Modalitat

Presencial o semipresencial.

Requisits

Per cursar les assignatures de pràctiques cal haver superat i incorporat a l'expedient les assignatures següents:

  • Ciència i tecnologia dels aliments
  • Salut pública
  • Tècniques culinàries
  • Dietètica
  • Restauració col·lectiva
  • Nutrició al llarg de la vida
  • Nutrició comunitària
  • Dietoteràpia en situacions agudes
  • Dietoteràpia en situacions cròniques
  • Exercici professional

Acompanyament

Durant les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutora o tutor del centre de pràctiques i el professorat que tutoritza acadèmicament. Aquestes figures asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

Les pràctiques s'oferten a diferents llocs del país, però és recomana que l'estudiant cerqui i proposi un centre a la seva zona de residència.

Nota: la disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què l'estudiantat s'hi apunta fins que es comencen les pràctiques.

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre, de manera que l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates per sol·licitar les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques.

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis de grau acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Nutrició Humana i Dietètica, el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a elaborar un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Nutrició Humana i Dietètica. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Nutrició Humana i Dietètica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits que s'han establert. L'estudiantat ha de triar l'àmbit de coneixement en què vol fer el treball de final de grau durant el termini de matrícula. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver superat les assignatures bàsiques i obligatòries.

Treball final


Els estudis de grau acaben amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Nutrició Humana i Dietètica, el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a elaborar un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Nutrició Humana i Dietètica. És una assignatura que l'estudiantat ha de cursar per acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Nutrició Humana i Dietètica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits que s'han establert. L'estudiantat ha de triar l'àmbit de coneixement en què vol fer el treball de final de grau durant el termini de matrícula. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver superat les assignatures bàsiques i obligatòries. El grup de tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge de la direcció del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiantat el pugui portar a terme amb èxit. La direcció del treball final és l'encarregada de fer el seguiment del projecte, d'orientar l'estudiantat i assessorar-lo en cadascun d'aquests aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final acaba amb una defensa, en què l'estudiantat ha de fer una exposició del treball, que es fa de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts:

  1. el seguiment i l'elaboració del treball,
  2. la memòria final i
  3. la defensa del treball.

La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del Campus Virtual, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals.

Recursos per l'aprenentatge

La UOC ofereix un model flexible que permet a l'estudiantat aprendre en qualsevol lloc i en qualsevol moment. L'alumnat pot adaptar el procés d'aprenentatge en funció del seu estil de vida i consultar i interaccionar amb els recursos d'aprenentatge en diferents formats i des de múltiples dispositius.

A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat.

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

  • flexible,
  • proper al ritme i a l'esforç de l'estudiantat,
  • contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona una selecció de recursos (NIU) per resoldre els reptes que es plantegen a les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos que produeix la UOC, altres que la UOC té a la Biblioteca o recursos de la xarxa.

Recursos per l'aprenentatge


La UOC ofereix un model flexible que permet a l'estudiantat aprendre en qualsevol lloc i en qualsevol moment. L'alumnat pot adaptar el procés d'aprenentatge en funció del seu estil de vida i consultar i interaccionar amb els recursos d'aprenentatge en diferents formats i des de múltiples dispositius.

A les aules es treballa en una modalitat d'acció formativa compacta construïda a partir d'una situació definida entorn d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat.

Aquesta modalitat permet un aprenentatge:

  • flexible,
  • proper al ritme i a l'esforç de l'estudiantat,
  • contextualitzat en la realitat socioprofessional que dona sentit a la titulació.

Es proporciona una selecció de recursos (NIU) per resoldre els reptes que es plantegen a les aules. El NIU té una estructura tipus mosaic i permet integrar recursos que produeix la UOC, altres que la UOC té a la Biblioteca o recursos de la xarxa. Cada recurs s'acompanya d'informació que ajuda l'estudiantat a planificar i organitzar el treball.

La UOC es planteja el repte de fer evolucionar el concepte de mòdul didàctic amb la intenció d'oferir diversitat de formats segons les necessitats pedagògiques. D'aquesta manera, el ventall de recursos s'amplia amb continguts innovadors i atractius per respondre als diferents estils d'aprenentatge i generacions d'aprenents, incorporant les noves tendències en aprenentatge en línia.

En aquest sentit, els recursos poden estar presents en diferents idiomes (castellà o anglès), en funció de la tipologia.

+ Vols consultar més informació sobre els recursos de la UOC?

Durada

El grau de Nutrició Humana i Dietètica té una durada estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, cada semestre l'estudiantat pot decidir les assignatures que vol cursar. 

Estudia amb la flexibilitat de la metodologia online de la UOC

  • Flexibilitat horària absoluta.
  • Aprenentatge pràctic i asíncron.
  • Orientació i suport continus.
Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia 100 % en línia de la UOC t'ofereix un model d'estudis sense horaris fixos i amb una gran flexibilitat acadèmica. Aquest model educatiu et permet estudiar al teu ritme i disposar d'un acompanyament docent continu.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Metodologia 100 % online.
  • Aprenentatge asíncron i flexible.
  • Activitats pràctiques aplicades.
  • Suport i orientació constants.
  • Sense lliçons magistrals.

A diferència de les metodologies clàssiques basades en la presencialitat, l'aprenentatge actiu de la UOC es desenvolupa completament a distància i mitjançant recursos digitals interactius. Podràs estudiar des de l'estranger o tenir facilitats per compaginar els estudis amb la vida personal i professional. La nostra metodologia sense classes presencials o gravades ni videoclasses obligatòries t'ofereix una flexibilitat docent única.

La metodologia 100 % en línia de la UOC et permet créixer mitjançant el desenvolupament de competències clau com la gestió del temps, l'ús de la IA i la planificació.

Connecta't al Campus Virtual de la UOC

  • Comunicació directa amb el professorat expert.
  • Debat constant en espais compartits.
  • Tramitació de matrícula i serveis integrats.
Com funciona el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és l'espai central d'aprenentatge i gestió acadèmica a la UOC. L'entorn funciona com el nucli digital de comunicació de la teva comunitat universitària.

Interaccions al teu abast:

  • Conversar amb el professorat expert.
  • Intercanviar opinions en debats oberts.
  • Lliurar els exercicis d'avaluació.
  • Tramitar sol·licituds administratives oficials.

El Campus Virtual en línia de la UOC esdevé un punt de trobada dinàmic entre alumnat i professorat. Mitjançant les aules Canvas, et connectes de manera directa amb els teus grups d'estudi, un lloc idoni per resoldre dubtes de les matèries i consultar materials i recursos actualitzats.

Aquest teixit acadèmic es complementa amb l'assessorament que reps de la tutoria i les aportacions de la resta d'estudiants en fòrums de debat. El campus obert 24/7 et facilita l'ús de calendaris per organitzar-te l'aprenentatge i estudiar amb flexibilitat, compaginant el ritme personal amb el calendari educatiu. Des del campus també et pots administrar la documentació i gestionar la matrícula i els tràmits acadèmics essencials, com ara l'abonament de taxes mitjançant diverses formes de pagament, les peticions de reconeixement de crèdits o la validació de beques.

Aprenentatge pràctic per connectar amb el món laboral

  • Aprenentatge basat en casos reals.
  • Situacions versemblants i pràctiques.
  • Anàlisi de conjuntures actuals del mercat laboral.
Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

Mitjançant activitats orientades a la realitat del món professional, a la UOC t'exercitaràs amb reptes de l'àmbit sectorial vigent per tal de desenvolupar competències útils per al mercat laboral d'avui dia.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Ús de casos reals i simulacions pràctiques.
  • Resolució de problemes reals del teixit empresarial.
  • Vinculació o connexió amb el món laboral actual.
  • Garantia d'aplicació directa del coneixement adquirit.

El model pedagògic de la UOC promou l'aprenentatge pràctic com l'eix central per dotar de sentit els continguts teòrics. Al llarg de la formació, faràs propostes de treball aplicades en què les activitats permeten simular situacions de caràcter tècnic o estratègic. Amb l'aprenentatge basat en casos reals, adquireixes l'essència de l'entorn professional: prendre decisions i argumentar-les amb un alt nivell de rigor.

El model de la UOC està orientat a desenvolupar competències útils per al mercat laboral. Aquesta metodologia impulsa el domini d'habilitats molt valorades per les organitzacions, com l'autogestió del temps, les competències comunicatives i la presa de decisions argumentades.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en salut
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la sanitat: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en salut i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

 

Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Tècnic Superior en Dietètica i Nutrició (LOGSE)56 crèdits
Direcció de Cuina (LOGSE)18 crèdits
Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració (LOE)12 crèdits
Indústria Alimentària (LOGSE)12 crèdits
Tècnic Superior en Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE)12 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)

Professorat

Direcció de programa

  • Berta Alsina Español

    Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Líder de grup en el Grup de Biologia del Desenvolupament de CEXS-Universitat Pompeu Fabra. Treball finançat per agències nacionals, MEC, FIS. La seva recerca se centra en l'estudi del desenvolupament neuronal en els sistemes sensorials. Estudia els mecanismes d'especificació i patrons neuronals de l'oïda interna dels vertebrats.

  • Nadia San Onofre Bernat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)

Sortides professionals

Sortides professionals

L'estudiantat graduat en Nutrició Humana i Dietètica UOC-UPF pot exercir la professió de dietista-nutricionista (D-N), d'acord amb la normativa vigent (Ordre CIN/730/2009, de 18 de març).

Pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

  • Nutrició clínica: en institucions o centres sociosanitaris públics o privats (centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats, entitats esportives, etc.).
  • Salut pública o nutrició comunitària: en programes de prevenció i promoció de la salut en institucions governamentals (ajuntaments, ministeris, conselleries, etc.) i organitzacions no governamentals de cooperació, escoles, associacions, etc.
  • Indústria alimentària: un sector en creixement i altament rellevant en termes socials i econòmics, en què és important assessorar en el desenvolupament de nous productes o en la millora dels existents en els aspectes relacionats amb la salut i la sostenibilitat.

Sortides professionals


L'estudiantat graduat en Nutrició Humana i Dietètica UOC-UPF pot exercir la professió de dietista-nutricionista (D-N), d'acord amb la normativa vigent (Ordre CIN/730/2009, de 18 de març).

Pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

  • Nutrició clínica: en institucions o centres sociosanitaris públics o privats (centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats, entitats esportives, etc.).
  • Salut pública o nutrició comunitària: en programes de prevenció i promoció de la salut en institucions governamentals (ajuntaments, ministeris, conselleries, etc.) i organitzacions no governamentals de cooperació, escoles, associacions, etc.
  • Indústria alimentària: un sector en creixement i altament rellevant en termes socials i econòmics, en què és important assessorar en el desenvolupament de nous productes o en la millora dels existents en els aspectes relacionats amb la salut i la sostenibilitat.
  • Restauració: a través de la participació en l'organització i la gestió dels serveis i menús, no tan sols en els serveis al local, sinó també en els cada vegada més demanats "a domicili" o "per emportar".
  • Recerca i docència: centres de recerca i universitats.
  • Exercici lliure de la professió i generació de nous models de negoci.

Objectius

La finalitat principal del grau és formar professionals de la nutrició amb uns nivells molt alts de coneixements, competències i actituds per exercir la professió de dietista-nutricionista (D-N), d'acord amb la normativa vigent (Ordre CIN/730/2009, de 18 de març).

A més de complir amb la normativa vigent, el grau pretén:

  • Contribuir a la formació de perfils adaptats als reptes de salut actuals.
  • Fomentar la recerca en nutrició considerant la sostenibilitat del sistema alimentari.
  • Potenciar la iniciativa emprenedora.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

La persona graduada en Nutrició Humana i Dietètica és experta en alimentació, nutrició i dietètica, amb capacitat per actuar sobre l'alimentació de persones sanes o amb patologies.

El perfil d'aquest grau és el d'una persona polivalent amb una base sòlida de coneixements prou amplis per convertir-se en una o un profesional versàtil, adaptable a desenvolupar tasques relacionades amb el sector de la dietètica, la nutrició i la salut en els diferents àmbits en els quals té competències.

El perfil acadèmic de l'estudiantat del grau té com a objectiu promoure la incorporació de la figura de D-N en àmbits amb projecció de futur important, com ara el sector de la indústria alimentària i el d'R+D+I sostenible, la restauració i gastronomia i la promoció de la salut a través d'una alimentació coherent amb els aspectes socials, econòmics i de desenvolupament sostenible.

Competències

Competències bàsiques

  • Demostrar tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé s'ajuda de llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits al treball o vocació d'una manera professional i tenir les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi pròpia.
  • Tenir la capacitat de recollir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats de caràcter social, científic o ètic.
  • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Desenvolupar les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències


Competències bàsiques

  • Demostrar tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé s'ajuda de llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits al treball o vocació d'una manera professional i tenir les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi pròpia.
  • Tenir la capacitat de recollir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats de caràcter social, científic o ètic.
  • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Desenvolupar les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

  • Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic (acadèmic, professional i personal).
  • Adoptar actituds i comportaments emprenedors per solucionar de manera viable i sostenible qualsevol tipus de situació que sorgeixi en la pràctica professional.
  • Treballar en equip en xarxa.

Competències transversals

  • Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.
  • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

  • Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics que s'apliquen en nutrició humana i dietètica.
  • Conèixer l'estructura i la funció del cos humà des del nivell molecular fins a l'organisme complet en les diferents etapes de la vida.
  • Conèixer l'estadística aplicada a ciències de la salut.
  • Conèixer les bases psicològiques i els factors biopsicosocials que incideixen en el comportament humà.
  • Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.
  • Conèixer els diferents mètodes educatius que s'apliquen en ciències de la salut, així com les tècniques de comunicació que s'apliquen en alimentació i nutrició humana.
  • Conèixer les bases i els fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.
  • Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de manera unidisciplinària, multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altres membres del personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i el tractament en dietètica i nutrició.
  • Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguin relacionats amb aspectes nutricionals.
  • Descriure els fonaments antropològics de l'alimentació humana. Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits d'alimentació.
  • Reconèixer els elements essencials de la professió de dietista-nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus hàbits, creences i cultures.
  • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per treballar en equip.
  • Reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, donant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.
  • Conèixer els límits de la professió i les seves competències, identificant quan cal un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
  • Fer la comunicació de manera efectiva, tant oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les que estan relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
  • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
  • Tenir la capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista-nutricionista.
  • Identificar i classificar els aliments i productes alimentaris. Saber-ne analitzar i determinar la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels seus nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que pateixen a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
  • Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels aliments d'origen animal i vegetal.
  • Elaborar, interpretar i manejar les taules i bases de dades de composició d'aliments.
  • Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.
  • Conèixer els nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.
  • Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.
  • Aplicar els coneixements científics de fisiologia, fisiopatologia, nutrició i alimentació a la planificació i consell dietètic en individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant sans com malalts.
  • Dissenyar i dur a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
  • Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i fer el pla d'actuació dietètica.
  • Conèixer l'estructura dels serveis d'alimentació i unitats d'alimentació i nutrició hospitalària, identificant i desenvolupant les funcions del dietista-nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.
  • Intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i suport nutricional hospitalari i del tractament dietètic i nutricional ambulatori.
  • Conèixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, reconeixent el paper del dietista-nutricionista.
  • Conèixer i intervenir en el disseny, la realització i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals, així com participar en la planificació, l'anàlisi i l'avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
  • Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionats amb la nutrició i els estils de vida, duent a terme l'educació alimentària i nutricional de la població.
  • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.
  • Assessorar en el desenvolupament, la comercialització, l'etiquetatge, la comunicació i el màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
  • Interpretar els informes i expedients administratius en relació amb un producte alimentari i ingredients.
  • Participar en la gestió, l'organització i el desenvolupament dels serveis d'alimentació.
  • Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van destinats.
  • Intervenir en qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.
  • Proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.
  • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, essent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per resoldre problemes seguint el mètode científic, i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.
  • Conèixer els tipus de fàrmacs, comprendre la farmacologia clínica i les interaccions farmacològiques amb nutrients.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)

Requisits d'accés

Coneixements previs

Es recomana accedir al grau de Nutrició Humana i Dietètica des de la modalitat de Ciències i Tecnologia del batxillerat, sense perjudici d'altres modalitats. En tot cas, també és recomanable tenir coneixements previs de:

  • Biologia,
  • Química,
  • Matemàtiques,
  • Treball en equip,
  • Organització,
  • Pensament crític,
  • Ús de la tecnologia i
  •  Actitud ètica, empàtica i respectuosa amb la diversitat i l'entorn.

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (interuniversitari: UOC, UPF)

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Juntament amb:

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80% del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com és l'acompanyament a la UOC?

Com a estudiant de la UOC, reps atenció personalitzada i suport acadèmic continu durant tot el procés formatiu de les titulacions oficials.

Elements clau de l'acompanyament:

  • Suport acadèmic continuat. 
  • Guiatge de l'equip de tutoria. 
  • Feedback del professorat expert. 

Al llarg del teu procés formatiu disposes d'una atenció personalitzada. La UOC garanteix un acompanyament constant a les titulacions oficials. 

Planifica l'itinerari acadèmic segons els teus objectius: l'equip de tutoria de la UOC t'ofereix orientació laboral i assessorament en la matrícula. 

L'acompanyament docent et facilita l'aprenentatge progressiu. El professorat expert et resol els dubtes de manera continuada amb un feedback personalitzat.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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