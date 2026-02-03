Grado Online en Nutrición Humana y Dietética (interuniversitario: UOC, UPF)
Presentación
Fórmate con el grado semipresencial de Nutrición Humana y Dietética (interuniversitario: UOC, UPF). Dirige tu carrera profesional hacia el ámbito de la salud, planificando dietas especializadas que impactarán en una mayor calidad de vida de la población.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
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Mayoritariamente, este grado se cursa de manera online, en línea, y contiene prácticas presenciales asociadas a algunas asignaturas. En total y según las asignaturas que matricule el estudiantado, es necesario realizar de entre una y tres sesiones presenciales en el semestre en la ciudad de Barcelona (sede de la UPF). En el apartado de "Ver asignaturas" se indican aquellas que requieren de alguna sesión presencial.
¿Por qué estudiar el grado de Nutrición Humana y Dietética semipresencial de la UOC y la UPF?
La profesión de dietista-nutricionista está cada vez más demandada en diferentes sectores de nuestra sociedad, debido al creciente interés por la influencia de la alimentación sobre la salud humana y la sostenibilidad del planeta.
El grado de Nutrición Humana y Dietética proporciona una base sólida de conocimientos y competencias para que te formes como profesional. Adquirirás experiencia en alimentación, nutrición y salud.
Mayoritariamente, este grado se cursa de manera online, en línea, y contiene prácticas presenciales asociadas a algunas asignaturas. En total y según las asignaturas que matricule el estudiantado, es necesario realizar de entre una y tres sesiones presenciales en el semestre en la ciudad de Barcelona (sede de la UPF). En el apartado de "Ver asignaturas" se indican aquellas que requieren de alguna sesión presencial.
¿Por qué estudiar el grado de Nutrición Humana y Dietética semipresencial de la UOC y la UPF?
La profesión de dietista-nutricionista está cada vez más demandada en diferentes sectores de nuestra sociedad, debido al creciente interés por la influencia de la alimentación sobre la salud humana y la sostenibilidad del planeta.
El grado de Nutrición Humana y Dietética proporciona una base sólida de conocimientos y competencias para que te formes como profesional. Adquirirás experiencia en alimentación, nutrición y salud. Tendrás la capacidad para intervenir sobre la alimentación de personas tanto sanas como con alguna patología. También podrás hacer frente a los nuevos retos de salud y sostenibilidad alimentaria.
Cursar este grado te habilita para ejercer como dietista-nutricionista y llevar a cabo las siguientes funciones:
- Intervenir en la evaluación del estado nutricional y el desarrollo de pautas y hábitos nutricionales elaborando dietas basadas en una alimentación sostenible y saludable, adaptadas a características individuales.
- Incidir en la educación nutricional como herramienta de promoción de la salud y prevención de patologías.
- Contribuir al desarrollo de la industria alimentaria y la seguridad alimentaria.
Si quieres contribuir a la mejora de la salud tanto de personas sanas como con patologías, este es tu grado. Podrás hacerlo a través de la educación nutricional, elaborando dietas personalizadas o adaptadas a diferentes colectivos. También podrás formar parte del proyecto de una mejor industria alimentaria y más justa, teniendo en cuenta la alimentación sostenible.
La nutrición y la alimentación son imprescindibles para mantener una buena salud
La investigación sobre nutrición y salud ha experimentado una importante evolución en los últimos años. Por eso, el grado de Nutrición Humana y Dietética semipresencial de la UOC y la UPF ha tenido en cuenta los avances tecnológicos en el sector de la alimentación.
A través de este grado podrás formarte en nutrición con la seguridad de estar al día de las novedades del conocimiento científico en este ámbito. No en vano, la evidencia científica apoya el papel fundamental de la nutrición como determinante de la salud.
El grado de Nutrición Humana y Dietética semipresencial está ideado para que te formes como profesional con un conocimiento sólido respecto de las implicaciones que una adecuada nutrición tiene en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
22 sept 2027
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.