El grado de Nutrición Humana y Dietética proporciona una base sólida de conocimientos y competencias para que te formes como profesional. Adquirirás experiencia en alimentación, nutrición y salud.

La profesión de dietista-nutricionista está cada vez más demandada en diferentes sectores de nuestra sociedad, debido al creciente interés por la influencia de la alimentación sobre la salud humana y la sostenibilidad del planeta.

Mayoritariamente, este grado se cursa de manera online, en línea, y contiene prácticas presenciales asociadas a algunas asignaturas . En total y según las asignaturas que matricule el estudiantado, es necesario realizar de entre una y tres sesiones presenciales en el semestre en la ciudad de Barcelona (sede de la UPF). En el apartado de "Ver asignaturas" se indican aquellas que requieren de alguna sesión presencial.

Mayoritariamente, este grado se cursa de manera online, en línea, y contiene prácticas presenciales asociadas a algunas asignaturas. En total y según las asignaturas que matricule el estudiantado, es necesario realizar de entre una y tres sesiones presenciales en el semestre en la ciudad de Barcelona (sede de la UPF). En el apartado de "Ver asignaturas" se indican aquellas que requieren de alguna sesión presencial.

¿Por qué estudiar el grado de Nutrición Humana y Dietética semipresencial de la UOC y la UPF?

La profesión de dietista-nutricionista está cada vez más demandada en diferentes sectores de nuestra sociedad, debido al creciente interés por la influencia de la alimentación sobre la salud humana y la sostenibilidad del planeta.

El grado de Nutrición Humana y Dietética proporciona una base sólida de conocimientos y competencias para que te formes como profesional. Adquirirás experiencia en alimentación, nutrición y salud. Tendrás la capacidad para intervenir sobre la alimentación de personas tanto sanas como con alguna patología. También podrás hacer frente a los nuevos retos de salud y sostenibilidad alimentaria.

Cursar este grado te habilita para ejercer como dietista-nutricionista y llevar a cabo las siguientes funciones:

Intervenir en la evaluación del estado nutricional y el desarrollo de pautas y hábitos nutricionales elaborando dietas basadas en una alimentación sostenible y saludable, adaptadas a características individuales.

Incidir en la educación nutricional como herramienta de promoción de la salud y prevención de patologías.

Contribuir al desarrollo de la industria alimentaria y la seguridad alimentaria.

Si quieres contribuir a la mejora de la salud tanto de personas sanas como con patologías, este es tu grado. Podrás hacerlo a través de la educación nutricional, elaborando dietas personalizadas o adaptadas a diferentes colectivos. También podrás formar parte del proyecto de una mejor industria alimentaria y más justa, teniendo en cuenta la alimentación sostenible.

La nutrición y la alimentación son imprescindibles para mantener una buena salud

La investigación sobre nutrición y salud ha experimentado una importante evolución en los últimos años. Por eso, el grado de Nutrición Humana y Dietética semipresencial de la UOC y la UPF ha tenido en cuenta los avances tecnológicos en el sector de la alimentación.

A través de este grado podrás formarte en nutrición con la seguridad de estar al día de las novedades del conocimiento científico en este ámbito. No en vano, la evidencia científica apoya el papel fundamental de la nutrición como determinante de la salud.

El grado de Nutrición Humana y Dietética semipresencial está ideado para que te formes como profesional con un conocimiento sólido respecto de las implicaciones que una adecuada nutrición tiene en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.