Procés d'admissió del grau de Nutrició Humana i Dietètica

Aquest pla d’estudis té places limitades i requereix un procés d’admissió amb la finalitat de seleccionar a les persones candidates. Hauràs de tenir presents els criteris que es tindran en compte, la documentació acreditativa que caldrà adjuntar en cada cas i el calendari del procés.

Criteris d’admissió

Es valorarà la nota mitjana acadèmica de la titulació prèvia, la nota de la prova d’accés o el nombre de crèdits convalidats en el cas dels Estudis iniciats o finalitzats universitaris fora de l’estat espanyol a l'àmbit de la Psicologia. Cal que tinguis present que hauràs d’adjuntar documentació on aparegui la teva nota.

Les persones que accedeixin per les opcions d’accés de: Més grans de quaranta anys amb experiència professional en l'àmbit de la titulació, Prova per a més grans de 45 anys i Convalidació parcial d'estudis estrangers, tindran un calendari diferent i se'ls notificarà per escrit amb les pautes per seguir la seva admissió que comporta accedir amb aquestes opcions d’accés.

Opcions d’accés i documentació que es requerirà per l’admissió:

Titulació universitària espanyola : certificat acadèmic amb la nota mitjana (ponderació 5-10) * En cas que tinguis una titulació universitària UOC, no caldrà que informis de la nota mitjana ni hauràs d'adjuntar la documentació.

Cicle Formatiu Grau Superior / FP2 / PAU/ EBAU / Selectivitat: certificat d’accés amb la nota mitjana i, si a més has fet la fase específica de les PAU, certificat amb les notes.

Prova per a majors de 25 anys : certificat amb la qualificació de les proves.

Prova per a majors de 45 anys : certificat amb la qualificació de les proves.

Credencial UNED Asiss : credencial amb la qualificació.

Batxillerat homologat estranger no comunitari : l’homologació del batxillerat amb la nota d’admissió o nota mitjana.

Títol universitari amb homologació/equivalència ministerial : l’homologació i l’equivalència de la nota mitjana. Per a més informació pots consultar aquesta web.

Homologació ministerial de formació professional : l’homologació i l’equivalència de la nota mitjana.

Majors de 40 amb experiència professional en l'àmbit de la titulació : DNI. Carta de motivació que justifiqui l'interès per estudiar a la UOC i pel grau al qual vols accedir. Currículum detallat. Certificat de vida laboral, expedit per l'organisme oficial competent, o documentació equivalent que acrediti l'experiència professional relacionada amb el grau. Relació numerada de tota la documentació presentada sobre els mèrits indicats al currículum. Qualsevol altra documentació que consideris convenient i que acrediti l'experiència laboral i professional descrita al currículum.



Tingues present que per poder accedir amb aquesta opció d’accés hauràs de fer el pagament d’una la taxa per l’entrevista de 110 euros (descompte del 50% per famílies nombroses de categoria general i del 100% per famílies nombroses de categoria especial, grau de discapacitat mínim del 33%, víctimes d’actes terroristes o de violència masclista en l’àmbit de la parella).

Convalidació parcial d'estudis estrangers: certificat acadèmic de la titulació universitària estrangera on constin les qualificacions, els crèdits, el tipus d'assignatura, la convocatòria i l'any dels estudis que vols convalidar en català, castellà o anglès.



Sol·licita l’admissió

Per sol·licitar l'admissió, completa el formulari corresponent que trobaràs a la pàgina del programa durant les dates indicades al calendari del procés d’admissió i matrícula que pots trobar en aquesta mateixa pàgina. Mitjançant aquest formulari podràs adjuntar la documentació necessària per acreditar la teva elegibilitat d'accés.