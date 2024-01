La UOC participa en les Jornades d'Innovació Docent, organitzades pel Ministeri d'Universitats

Metodologies actives i universitat estesa

D'altra banda, en les jornades es debatrà sobre metodologies actives per promoure un aprenentatge més participatiu i significatiu. "Es tracta de metodologies que no són reproductives, sinó que fan referència a problemes complexos, resolució de casos reals, simulacions… En aquestes metodologies, l'estudiant pot tenir un rol molt més participatiu del que acostuma a tenir a vegades en l'àmbit de l'educació superior", indica Lourdes Guàrdia. En aquest eix es mostraran casos de com la tecnologia també pot contribuir al disseny d'entorns més reals i experimentals, "i pot ajudar a simular aquest context perquè l'estudiant es pugui aproximar més a la realitat i li resulti significatiu, fet que li permet potenciar l'aprenentatge".

Finalment, s'abordarà el concepte d'universitat estesa, per aprofundir en la manera com la universitat es pot connectar més, tant des del punt de vista del professorat com des del punt de vista de l'estudiantat, amb els moviments socials per contribuir a una transformació social real. "El que pretenem és formar l'estudiantat de manera més crítica perquè puguin ser ciutadans capaços de distingir quins elements afegeixen valor, quins poden ser negatius i com tot això connecta amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)", explica la professora de la UOC. En aquest eix hi haurà la universitat rural, que fa arribar la formació a llocs més aïllats. No obstant això, "no solament s'analitzarà com la universitat ajuda els estudiants, sinó també com pot contribuir a buscar solucions per evitar la despoblació i donar valor a les professions que s'exerceixen en aquestes zones", afegeix Guàrdia.

Les jornades, que tindran una assistència presencial limitada, se celebraran a la seu del Ministeri d'Universitats i també es retransmetran en continu. A més, els resultats del debat quedaran recollits en un document en línia amb recomanacions i reflexions que s'adreçaran a les universitats.