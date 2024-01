Canvi de rutines i desarrelament

L’estudi posa de manifest que la presència de turistes genera insatisfacció a un 23% dels residents a l'hora de moure's per la ciutat, també els condiciona en el moment de triar mitjà de transport i fins i tot han deixat de visitar espais específics de la ciutat a causa del turisme. Aquests canvis en els patrons de mobilitat s’han observat sobretot en homes, persones més grans, les de nivell socioeconòmic més alt i més baix i aquelles que resideixen als barris turístics. “La falta d’espais de trobada, esbarjo o lleure infantil és un dels elements centrals de les entrevistes a mares i pares, que també alerten dels riscos que provoquen les deixalles derivades de l’oci nocturn, especialment vidres i restes de botellots”, explica l’investigador Aaron Gutiérrez.

Els resultats de l’estudi adverteixen que els efectes de la massificació turística, a més de provocar un greuge diari entre la població resident, també comporten una pèrdua de sentiment de pertinença del lloc on viuen. Aquesta sensació de desarrelament s’accentua en la gent gran, més sensible als canvis que s’han produït aquests darrers vint anys, segons l’estudi. “Bona part d’aquests canvis ja no es perceben com un fet excepcional de la temporada d’estiu sinó que la massificació s’ha fet crònica tot l’any, especialment al barri del Gòtic i Sagrada Família”, afegeix Gutiérrez.

Es detecten percentatges similars a l’hora d’avaluar la qualitat de vida de la població resident. La presència de turistes afecta negativament la qualitat de vida d’un 17% de les persones entrevistades, una xifra que augmenta 6 punts entre els residents dels barris turístics.

Patrons de mobilitat sostenible

Tot i l’impacte negatiu generat per la concentració espacial dels fluxos de persones, l’equip investigador destaca que els patrons de mobilitat turística més sostenibles a la ciutat —a peu o en transport públic— són els que concentren la majoria dels desplaçaments. “Aproximadament un 80% dels desplaçaments es fan a peu i, si no, l’alternativa acostuma a ser el transport públic, amb el metro coma primera opció.” Fins i tot els visitants de fora de la regió metropolitana de Barcelona que passen un dia a la ciutat arriben majoritàriament en tren i els que ho fan en cotxe sovint el deixen aparcat en un punt i continuen la visita en transport públic. En aquest sentit, un 95% dels visitants al·leguen que és fàcil desplaçar-se per Barcelona i que el transport públic ha aportat solucions eficients per als seus moviments per la ciutat.

Preguntats per les polítiques de restricció d’accés als vehicles més contaminants a la ciutat, els visitants de fora de Barcelona que hi van a passar el dia s’hi mostren favorables, seguits de la creació de carrils bici prioritaris Bus-Vao i la reducció d’espai de circulació i aparcaments en superfície a favor de l’espai dels vianants. Per contra, la creació d’un peatge d’entrada a Barcelona per millorar-ne el transport públic ha rebut una acceptació molt baixa, amb més del 55% de les respostes negatives.

Reptes i propostes d’acció

Després d’aconseguir una radiografia dels patrons de mobilitat a la ciutat i les seves afectacions entre la població resident, el projecte debat els grans reptes per fomentar una mobilitat socialment i ambientalment sostenible i planteja orientacions per a l’acció. A partir de l’anàlisi de les dades recopilades, es van fer sessions de debat i de treball amb agents veïnals i comercials dels barris més turístics i amb representants d’entitats i associacions de veïns per plantejar-los una sèrie de recomanacions que fomentin una mobilitat turística més sostenible. Aquests consells consisteixen a millorar la gestió dels espais tenen pateixen més concentració per reduir l’impacte dels residents.

Pel que fa als plans de gestió de transport públic, se suggereix tenir en compte l’alta concentració que es produeix en els punts més freqüentats pel turisme, a fi de descongestionar els serveis i millorar la percepció de la població resident. Es proposa, a més, repensar els títols de transport públic per perquè el cost extra l’assumeixi la població visitant i no la resident.

Respecte als vehicles de mobilitat personal com els patinets i l’ús turístic de la bicicleta, es recomana repensar els espais disponibles per utilitzar-los a fi d’evitar riscos per a la població resident. També es proposa reforçar els hàbits relacionats amb la conducció i el coneixement de les normes de circulació o les pautes de comportament d’aquests vehicles.

Un altre dels reptes identificats fa referència als canvis que ha tingut el paisatge comercial dels barris més turístics, la qual cosa ha suposat un fort impacte en la salut i en el benestar de la ciutadania a causa de la sobreocupació de la via pública i l’increment de les terrasses i de la contaminació acústica que se’n deriva.

Finalment, per reduir l’accés amb vehicle propi a la ciutat, es proposa millorar la cobertura del transport públic interurbà, sobretot pel que fa a les destinacions de la costa del Maresme, Garraf, Costa Daurada i Costa Brava.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, número 11, ciutats i comunitats sostenibles.

