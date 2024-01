L'Institut Català de la Salut (ICS), a través de la seva plataforma cultural ICSarts, posa en marxa un club de lectura híbrid obert a tots els professionals de la institució i que compta amb l'assessorament dels Estudis de Ciències de la Salut i el projecte Lletra de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els llibres seleccionats per a les sessions són novel·les de ficció publicades el darrer any que estan relacionades amb la salut i l'atenció sanitària. La dinamització de les sessions és a càrrec del poeta i periodista cultural Esteve Plantada, amb una llarga experiència en la conducció de clubs de lectura.

Aquesta iniciativa, que forma part de l'estratègia d'Arts en Salut, s'avaluarà per determinar-ne l'efectivitat i l'impacte positiu en el benestar emocional de les persones participants. En el plantejament de les sessions i de l'avaluació, han participat activament els Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i és una iniciativa que s'emmarca en el projecte Llegir abans de curar , que impulsen diverses institucions educatives i culturals catalanes. També hi col·labora el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura , que incrementarà la disponibilitat d'exemplars físics i digitals per facilitar participar en el Club de Lectura d'ICSarts sense haver de comprar el llibre.

El director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC , Salvador Macip , opina que "els clubs de lectura són una gran eina per donar suport als professionals i contribuir a enderrocar les barreres entre ciències i lletres". I afegeix: "Des de la UOC, estem molt interessants a analitzar des del punt de vista científic els efectes que poden tenir sobre la salut i el benestar activitats com aquesta, que utilitzen l'art amb finalitats terapèutiques."