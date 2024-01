Un equip internacional d'investigadores i investigadors ha dissenyat un sistema computacional d'aprenentatge profund capaç de detectar desastres naturals a partir de les imatges que es pengen a les xarxes socials. La recerca ha aplicat eines de visió per computació que, un cop entrenades amb 1,7 milions de fotografies, s'han demostrat eficaces per analitzar, filtrar i detectar catàstrofes reals. El treball, liderat des del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha comptat amb la participació d'Àgata Lapedriza, líder del grup de recerca especialitzada en intel·ligència artificial per al benestar humà (AIWELL), adscrit a l'eHealth Center, i professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

A mesura que l'escalfament global progressa, desastres naturals com ara inundacions, tornados o incendis forestals són cada cop més freqüents i devastadors. Com que encara no hi ha eines per predir on i quan hi haurà aquesta mena d'incidents, articular una resposta ràpida i eficaç dels serveis d'emergència i cooperació internacional resulta fonamental per salvar vides. "Afortunadament, la tecnologia pot jugar un paper molt important en aquestes situacions. Les publicacions a les xarxes socials es poden utilitzar com una font de dades de baixa latència per entendre la progressió i les conseqüències d'un desastre", explica Lapedriza.

Fins ara, els treballs previs en aquest sentit s'havien centrat en l'anàlisi textual, però aquesta investigació, publicada a la revista Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, ha anat més enllà. Coincidint amb una estada al laboratori d'informàtica i intel·ligència artificial del MIT, Lapedriza va contribuir a definir la taxonomia d'incidents, crear la base de dades per entrenar els models de deep learning i també executar els experiments que van validar aquesta tecnologia.

Els investigadors van establir un llistat amb 43 categories d'incidents, incloent-ne d'origen natural (allaus, tempestes de sorra, terratrèmols, erupcions volcàniques, sequeres…) i diferents tipus d'accidents amb algun grau d'intervenció humana (d'avió, de construcció, etc.). Aquest llistat, juntament amb una tipologia de 49 llocs, va permetre etiquetar les fotografies amb les quals es va preparar el sistema.

Els autors i autores van crear el conjunt de dades anomenat Incidents1M, que conté 1.787.154 imatges, per entrenar posteriorment el model de detecció. Del total d'imatges, 977.088 tenen almenys una etiqueta positiva que les relaciona amb algun dels incidents categoritzats, mentre que n'hi ha 810.066 que contenen etiquetes d'incidents de classe negativa. Per als llocs, 764.124 imatges són de classe positiva i 1.023.030 són de classe negativa.