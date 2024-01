Amb l'arribada de l'estiu i la pujada de les temperatures, és freqüent que la majoria de persones perdin la gana i també que s'alimentin malament. La calor fa, d'una banda, que l'organisme requereixi menys energia, cosa que repercuteix en una demanda més petita d'aliments, i, d'altra banda, que el canvi de rutines i les vacances ens facin optar per aliments fregits, o rics en sucres i greixos, com ara gelats o begudes amb alcohol, calòrics i pobres en nutrients. El resultat és, en molts casos, un augment de pes al final de l'estiu, sumat a una manca de nutrients essencials per a la salut, que poden fer aparèixer malalties o accentuar les que ja es pateixen.

"És essencial mantenir unes pautes de menjar saludable també durant l'estiu i les vacances", assenyala la professora agregada i investigadora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Gemma Chiva-Blanch, que recorda que els infants, la gent gran i les embarassades són els col·lectius que tenen més risc de patir els efectes de la calor, la deshidratació i una alimentació deficitària en nutrients.

Chiva-Blanch explica que la calor fa que suem més, de manera que perdem molt de líquid. Davant això, el que fa el cervell és enviar l'ordre que beguem més. Els líquids omplen l'estómac, el qual, al seu torn, envia un senyal de sacietat al cervell mitjançant una hormona que es diu leptina. Així doncs, el cervell entén que no cal menjar més i atura l'impuls d'ingesta d'aliments.

A això, s'hi suma que la calor fa que no ens calgui tanta energia com a l'hivern per regular la temperatura corporal i que aquests mesos, que coincideixen amb les vacances de la majoria de persones, passem més temps a l'aire lliure i estiguem menys pendents de la nevera.

"Que disminueixi la sensació de gana pot comportar una ingesta més petita de nutrients necessaris perquè el cos funcioni correctament. Per això, és crucial que intentem, en primer lloc, mantenir una bona hidratació del cos, també a través de la dieta, i en segon lloc, una certa regularitat en els àpats", aconsella Chiva-Blanch, que recorda que les temperatures elevades també afecten el sistema circulatori, ja que provoca que les venes es dilatin. Per aquest motiu, apunta, "cal mantenir el cos ben hidratat i beure aigua de manera regular, encara que no tinguem set, o altres líquids, com ara gaspatxo o batuts de fruita natural amb algun lacti". I especifica que és recomanable evitar les begudes ensucrades, l'alcohol, el cafè o el te.