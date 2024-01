A la Unió Europea es notifiquen més de 350.000 malalties transmeses pels aliments cada any, segons adverteix l' Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) . Les més comunes són causades per Campylobacter, Salmonella, Yersinia, E. coli i Listeria, i part d'aquestes es produeixen a casa per la mala conservació dels productes alimentaris. Durant l'estiu és quan hi ha més intoxicacions alimentàries per les altes temperatures, ja que els bacteris patògens es multipliquen amb més rapidesa com més propera està la temperatura ambient als 37 °C, per la qual cosa, com més calor fa, menys temps necessiten els bacteris per arribar a provocar malalties.

"Les temperatures altes afavoreixen tant el creixement microbià com les reaccions químiques i enzimàtiques d'alteració. Això té com a resultat l'alteració sensorial dels aliments, i apareixen olors i sabors estranys, així com afectació de la textura", explica Amparo Gamero Lluna, professora col·laboradora del màster universitari de Nutrició i Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més, hi ha el risc de creixement de microorganismes patògens, més ben adaptats a créixer a temperatures elevades, i la possibilitat que aquests sintetitzin toxines. "Tot això pot portar a generar infeccions o toxiinfeccions alimentàries. En cas de proliferació de certs fongs, es poden formar micotoxines i moltes d'elles són cancerígenes", adverteix Gamero Lluna.

Per evitar aquests riscos, és fonamental una bona conservació dels aliments que impedeixi aquests problemes. És a dir, una conservació a baixes temperatures en el cas dels aliments peribles (aliments frescos), sigui en refrigeració o en congelació. I una conservació a recer de la humitat en el cas de productes amb un menor contingut en aigua, com ara els cereals i derivats.

Pel que fa a les carns i els peixos, es recomanen menors temperatures de conservació "perquè són més fàcilment degradables pel creixement microbià (són substrats molt rics en nutrients)", assenyala la professora col·laboradora de la UOC. I respecte a les fruites i hortalisses, es poden conservar a temperatures no tan fredes, "perquè, a més, algunes d'elles poden patir danys per fred, especialment les fruites tropicals. Per exemple, els plàtans ennegreixen a la nevera".

També hi ha una recomanació important respecte als ous: és fonamental no rentar-los, ja que d'aquesta manera es podrien vehicular possibles bacteris de la pela a l'interior, com ara salmonel·la, que és un patogen alimentari.