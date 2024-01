La violència masclista digital és una realitat que afecta cada vegada més dones. Segons l'informe de la Federació de Dones Joves Apps sense violència, el 57,9 % de les entrevistades s'han sentit pressionades per tenir sexe amb els homes amb qui van quedar a Tinder i el 21,7 % de les dones que van tenir cites a través de Tinder van assegurar que van ser forçades a tenir una relació sexual mitjançant violència explícita. No són les úniques xifres que mostren la incidència d'aquesta situació. L'informe Violència digital de gènere: una realitat invisible, de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, recull que el 18,4 % de les dones declara haver sofert assetjament sexual a Internet. I el percentatge augmenta com més joves són: més d'un 25 % de les dones d'entre 16 i 25 anys ha rebut insinuacions considerades no apropiades a través de les xarxes.

Segons els especialistes, encara que la violència masclista digital es pugui definir com qualsevol violència masclista en el sentit ampli que té un component digital, no es tracta d'un tipus de violència de gènere diferent del que ja es donava en la societat abans de l'arribada d'Internet. La novetat és que ara hi ha canals que la poden facilitar o exacerbar. De tot això es va debatre en el pòdcast Despacho 42: Violencias digitales de género, unidades de igualdad… y el fediverso amb experts en gènere i en tecnologia.

"El fenomen és el mateix, però hem d'estudiar de quina manera aquestes tecnologies influeixen en l'exacerbació, la continuïtat i la sensació de multiplicitat que genera la tecnologia, perquè moltes persones et poden estar assetjant alhora. No podem pensar que allò digital és 100 % digital, sempre hi ha un contínuum entre vida digital i vida física", explica Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que recorda que la violència masclista pot començar en allò físic i continuar en allò digital, començar en allò digital i continuar en allò físic o mantenir-se en tots dos espais alhora.

No obstant això, la veritat és que hi ha tecnologies que generen problemes específics. Atès el Codi penal, un tipus de violència masclista digital que s'engloba dins el descobriment o la revelació de secrets és l'apoderament de documents o la intercepció de comunicacions, la modificació de dades informàtiques de caràcter personal i la difusió sense permís d'imatges o documents audiovisuals. "En allò físic ja existia: robar cartes, fotos, vídeos… Però en el món digital hi ha unes tecnologies que ens ho posen molt més fàcil", aclareix Olivella.

Un altre tipus de delictes típics de violències masclistes digitals són els accessos i els usos de sistemes informàtics sense el consentiment de la usuària, a través dels quals es poden introduir troians o programes que copien contrasenyes en els dispositius. Igualment, esborrar, danyar o deteriorar dades informàtiques i obstaculitzar o interrompre el funcionament de sistemes informàtics són delictes que es poden considerar violència masclista digital, segons els casos. O falsificar documents privats o certificats, que el Codi penal qualifica com a falsedats informàtiques.

A més, un mecanisme que s'està utilitzant amb certa freqüència en violència masclista digital, segons recorda Maria Olivella, és el phishing, és a dir, un engany a través d'un missatge. "En fer clic en el lloc, entren en l'ordinador i poden robar-ne dades personals i demanar-ne un rescat", explica. A tots aquests delictes, s'hi sumen els ciberdelictes sexuals, com qualsevol assetjament en les xarxes o la ciberseducció de menors (grooming en anglès): enganyar una persona menor de 16 anys i entabanar-la per a una trobada sexual o per facilitar-li material pornogràfic a través dels mitjans digitals.