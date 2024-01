Com es pot fer un bon currículum sense experiència laboral?

Si no hi ha feines per referir, destacar coneixements adquirits o habilitats que poden ajudar en un lloc de treball és un aspecte molt valorable

Un dels grans avantatges competitius d'algú jove, encara sense experiència, són les seves habilitats digitals, ja que poden servir per ajudar veterans amb menys competències tecnològiques