El món del periodisme esportiu ha viscut recentment dos fets històrics: d'una banda, la victòria de l'equip femení de la selecció espanyola de futbol i, de l'altra, el fenomen de la Kings i la Queens League. Dos esdeveniments que han tingut un intens seguiment social: el primer per la polèmica del cas Rubiales i el tractament mediàtic que n'han fet els mitjans de comunicació; el segon, per l'enginyeria mediàtica, comercial i en xarxes socials que el fenomen de la Kings i la Queens League han aconseguit, revolucionant la manera de gaudir de l'esport rei i arribant a superar els 9,8 milions d'interaccions en les plataformes socials la Kings League, i els 3,9 milions la Queens League. Seran precisament aquestes temàtiques les que centraran la VII Jornada de Periodisme Mòbil MoJo Innova UOC-EFE, que tindrà lloc el 26 de setembre a l'Espai Fundació Telefónica de Madrid.

La taula rodona que porta per títol "Campiones del Món i Kings/Queens League, nova etapa per al periodisme esportiu?" comptarà amb els periodistes esportius Nacho Aranda, Irene Junquera de El Desmarque i Natalia Torrente de Relevo, que analitzaran l'èxit del Mundial femení de futbol, en què la selecció espanyola va aconseguir aixecar el títol i posar, per primera vegada, el focus mediàtic en el futbol femení. La relació actual entre el periodisme i l'esport femení, els casos recents d'èxit i la necessitat d'avançar cap a models de comunicació lliures d'estereotips centraran aquesta taula.

A la Jornada també es debatrà sobre el fenomen de la Kings League i la Queens League, les lligues de futbol 7 masculina i femenina impulsades per Kosmos —l'empresa de Gerard Piqué— que s'han convertit en un format innovador que ha revolucionat la manera de gaudir d'un nou futbol.

En l'esdeveniment, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l' Agència EFE , amb el patrocini de Vueling, amb Renfe com a tren oficial i amb la col·laboració especial d'Espai Fundació Telefónica, els professionals de la informació brindaran les claus per desenvolupar noves narratives de comunicació basades en el rigor, la veracitat i l'equitat, per respondre a una realitat més igualitària en l'entorn esportiu.

A més, el director d'Informe Semanal, José Carlos Gallardo, i la reportera del programa, Rosa María Calaf, realitzaran una ponència sobre les cinc dècades d'aquest espai informatiu referent a la televisió espanyola, consolidat durant cinquanta anys gràcies a la qualitat dels seus continguts i a la seva projecció internacional.