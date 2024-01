El dol perinatal: quan el patiment està amagat o infravalorat

La mort perinatal, que els experts acostumen a definir com la que es produeix des e la setmana 22 de gestació fins als 28 dies després del part, afecta milers de famílies anualment. Concretament, a Espanya moren cada any entorn de 2.000 nadons en aquest període, segons dades publicades per l'Associació Umamanita. Les reaccions emocionals de les persones que pateixen en primera persona aquestes pèrdues són semblants a les dels afectats per altres morts: és freqüent que hi hagi moments de ràbia, d'incredibilitat, de depressió, de culpa, etc. No obstant això, el dol perinatal té característiques especials que el poden fer encara més complicat.

Com explica Montserrat Lacalle, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, "es tracta d'una situació en què ni la mare ni el pare han pogut interactuar amb el nadó, en el cas de la mort intrauterina, o en què la interacció ha estat molt escassa. A més, moltes vegades no hi ha rituals com en la mort que es produeix en altres franges d'edat". "D'altra banda, hi ha una part social que deslegitima aquest dol", indica.

De fet, a vegades el patiment és invalidat fins i tot per la mateixa persona, precisament per la infravaloració social d'aquesta mena de dol, que durant molt de temps s'incloïa dins dels anomenats dols "prohibits", és a dir, els que no disposen del lloc que haurien de tenir en la societat. Com recorda Lacalle, són freqüents els comentaris adreçats a la persona que ha perdut un futur fill o filla que no fan més que invalidar aquest dolor. "Sentim frases com 'Ets jove, ja tindràs un altre nadó' o 'Has de tornar-ho a intentar'. Aquests comentaris serien impensables en altres dols. Si algú perd un germà, una germana o un amic, a ningú se li acudiria dir-li 'No et preocupis, tens més amics' o 'No et preocupis, tens més germans'. En canvi, en el dol perinatal, socialment s'intenta tranquil·litzar la persona amb frases que només fan augmentar el dolor. Sembla que no entenem que l'altra persona pateix", explica l'experta.

Aquesta invalidació social pot dificultar tot aquest procés. No obstant això, també hi ha altres comportaments que poden influir en la cronificació del dol: per exemple, el fet que la persona afectada no en parli, no connecti amb la pèrdua o la racionalitzi excessivament. "Sabem que no parlar d'aquestes situacions que són tan doloroses no és una solució en absolut, encara que ho sembli. Ho pot ser a curt termini, però a llarg termini acaba tenint conseqüències en forma d'efectes negatius per a la persona", explica la professora col·laboradora de la UOC.

En aquests casos, és freqüent que, si després d'un temps s'intenta tenir un altre fill, la persona experimenti reaccions emocionals negatives. "Si una persona té acompanyament emocional i afronta la pèrdua, hi ha menys probabilitats que apareguin símptomes d'ansietat i estrès en el futur", aclareix Montserrat Lacalle.