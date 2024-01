Universitats unides, digitals, verdes i equitatives: l'educació superior d'Europa discuteix els seus reptes a Barcelona

El dilluns 23 d'octubre comença, a la seu de la UOC de Barcelona, una trobada clau per fer front als reptes actuals de les institucions digitals europees d'educació superior. Es tracta del fòrum Digital Universities Europe, que fins al dimecres 25 reunirà centenars d'experts internacionals del sector, tant d'universitats i de centres educatius com d'empreses i institucions governamentals i no governamentals. Coorganitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i per la revista Times Higher Education, el lema d'aquesta cita és "El camí cap a una educació superior digital, equitativa i ecològica".

Les institucions d'educació superior d'Europa s'enfronten a grans reptes, i unir forces per generar col·laboracions que tinguin impacte a gran escala és, segons els experts, un aspecte fonamental. Com anuncia el lema de la trobada, entre els focus principals d'actuació hi ha la transformació digital i l'acceleració de la innovació, a més d'un accés més inclusiu i equitatiu i uns sistemes educatius més ecològics.

El fòrum Digital Universities Europe aplegarà més de 200 especialistes de tot Europa i uns 70 ponents, que compartiran dades i oferiran el seu coneixement sobre històries d'èxit, estudis de cas i solucions pràctiques. Per a Àngels Fitó, rectora de la UOC, "el nostre paper com a líders educatius és ser a l'avantguarda d'aquests canvis i reptes, alguns de predictibles i altres d'inesperats, per poder-nos adaptar i generar, compartir i transferir nous coneixements i habilitats que són necessaris per ser aprenents durant tota la vida".

Per a Fitó, aquest esdeveniment és "una oportunitat per avançar junts cap a una educació superior europea inclusiva, de qualitat i transformadora per a les persones, les organitzacions i el món". Aquest escenari "ens permetrà reflexionar sobre els passos que les institucions educatives superiors hem de prendre per formar una ciutadania crítica i responsable, capaç d'impulsar la transició digital i verda i fer front als reptes urgents que afecten el progrés, la sostenibilitat i el benestar social", afegeix la rectora.