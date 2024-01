La biòloga especialitzada en gestió ambiental i biodiversitat Ester Martín, sota la supervisió del pediatre ambiental de la Fundació, Ferran Campillo, i la col·laboració d’en Joan Montserrat, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, ha realitzat un estudi per avaluar la biodiversitat de l’espai on es desenvolupa el projecte “Un nadó, un arbre”, el bosc “Els Tres Roures” de l’Hospital comarcal.

Per fer-ho, es va analitzar la biodiversitat d’ocells a través d’estacions d’escolta en tres zones diferents: el bosc “Els Tres Roures”, la Finca de Can Jordà al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la riera de Riudaura. El resultat d’aquestes setmanes d’escolta posa en relleu la biodiversitat del bosc que malgrat ser un espai petit, a prop d’àrees urbanitzades i amb intervencions recents (s’han adaptat els accessos, s’hi ha posat bans i s’hi planten plançons cada mig any) té una riquesa d’espècies d’aus similar a espais del Parc Natural com Can Jordà, a tocar de la Fageda. Uns resultats que posen de manifest la importància de conservar entorns naturals com el bosc del centre hospitalari.

Aquest estudi permet donar continuïtat al projecte “Un nadó, un arbre”, un projecte de prescripció de natura que es va iniciar el 2020 i que ha permès plantar més de 300 “arbres germans” d’espècies autòctones a l’entorn de l’Hospital d’Olot. Durant l’any es fan dues plantades comunitàries, una a la primavera i l’altra a la tardor, en jornades festives on es potencia el vincle amb la natura. Aquest treball es dóna en el marc dels treballs de fi de màster (TFM) del Màster de Salut Planetària de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Institut de Salut GLobal de Barcelona (ISGlobal), amb qui la Fundació hi té un acord de col·laboració per a acollir estudiants. Aquest màster pretén formar els alumnes en la salut a escala global respectant els límits dels sistemes naturals del planeta, per mitjà de l'anàlisi dels reptes que afronta la humanitat que estan lligats a la crisi climàtica i ambiental global, la cerca de solucions i la implementació d'aquestes en les nostres societats.

A banda d’avalar l’impacte d’aquest projecte, el bosc “Els Tres Roures” també acull altres iniciatives interessants tant pels professionals com pels pacients i familiars. Per exemple, els professionals de rehabilitació i logopèdia, de psicologia o de pediatria utilitzen aquest espai per la seva assistència quotidiana. És més, des de fa uns mesos el bosc es va adaptar perquè hi pogués tenir accés qualsevol persona amb mobilitat reduïda, ja fos amb cadira de rodes, caminador o cotxet.

També cal destacar la col·laboració constant de l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGX) i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.