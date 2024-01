Cicle menstrual: aliments saludables per a cada fase

Menstruació: ferro i vitamina C

El cicle menstrual té una durada aproximada de 24 a 38 dies, però pot variar entre cicles i també al llarg dels anys. La primera fase s'inicia amb la menstruació, quan es desprèn el recobriment de l'endometri, que, a mesura que progressa el cicle, es va fent més gruixut per tal d'acollir l'embrió en cas d'embaràs. Té una durada d'uns cinc o sis dies de mitjana. En aquesta fase, els nivells d'estrogen i progesterona acostumen a ser baixos i l'energia de la dona també és més baixa. "Per a aquests dies, els aliments rics en ferro, com les verdures de fulla verda, llenties o carn vermella, són recomanables. I, per afavorir-ne l'absorció, també cal ingerir aliments com la taronja, el kiwi o el tomàquet cru, que tenen vitamina C", explica Massip-Salcedo, també professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.