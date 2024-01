Qui més qui menys ha notat que quan arriba la tardor la quantitat de cabells que hi ha a la dutxa o al raspall augmenta exponencialment. Quin és el motiu? Es pot evitar? "La caiguda dels cabells a la tardor és un procés que té a veure amb la renovació natural i és molt més evident en aquesta etapa de l'any", explica Alicia Santamaria Orleans, professora col·laboradora del màster universitari de Nutrició i Salut de la UOC i farmacèutica de l'Àrea de Comunicació Científica de Laboratoris Ordesa. Per aquesta raó l'experta deixa clar que es tracta d'un procés que en la majoria dels casos és "inevitable i reversible", ja que al cap de tres o quatre mesos la major part dels cabells que han caigut tornen a sortir. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) té una opinió semblant i manté que els cabells més que caure el que fan és renovar-se. "De cada cent cabells que tenim, sempre hi ha entre un 12 % i un 15 % en fase de recanvi", assegura l'AEDV.

Hi ha aliments, però, que poden evitar aquesta caiguda? En ser un procés de renovació, el consum d'uns aliments concrets no aturarà aquest canvi, ara bé, segons Santamaria, seguir una dieta desequilibrada amb una manca de micronutrients, com pot ser el ferro, farà que aquesta caiguda sigui encara més intensa. Per això l'experta recomana una dieta rica en fruites i verdures i una ingesta correcta de vitamines i minerals, com el zinc, el ferro, el magnesi i les vitamines del grup B, la A i la C. Aquestes recomanacions, afegeix, s'haurien d'aplicar a qualsevol etapa de la vida, però, sobretot, a aquelles en què hi ha més deficiències, com ara les dones en edat fèrtil o les persones que estiguin fent una dieta hipocalòrica restrictiva.

A banda de l'alimentació hi ha un altre aspecte clau en aquesta renovació dels cabells i que també afavoreix la cura de la pell: la hidratació. "S'ha de mantenir una bona hidratació tant de la pell com dels cabells i tant des de l'interior, amb una bona ingesta hídrica de líquids com l'aigua o d'aliments que la continguin en una proporció elevada, com des de l'exterior, mitjançant productes cosmètics que ens ajudin en aquest aspecte", especifica Santamaria, experta dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.

En vista d'aquesta situació, té sentit recórrer a pastilles o líquids per evitar la caiguda dels cabells? "Depèn del tipus de producte", apunta la farmacèutica. "Alguns que s'apliquen directament sobre el cuir cabellut inclouen components farmacològics, i per aquesta raó retarden la caiguda dels cabells, això fa que es tingui la sensació de tenir una cabellera molt més densa", detalla. Ara bé, també deixa clar que abans d'utilitzar aquesta mena de productes és fonamental consultar a un especialista o farmacèutic de confiança. Pel que fa als que es prenen per via oral, afegeix, només són eficaços en cas d'experimentar alguna "deficiència nutricional". "Si la dieta és completa i equilibrada, difícilment apreciarem cap millora."