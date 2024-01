10 beneficis de la dieta mediterrània per a la salut

"La dieta mediterrània és molt més que una manera d'alimentar-se: comparant-la amb els plats o les piràmides alimentàries dels cinc continents, s'ha observat com les pautes de la dieta mediterrània són les úniques que incorporen recomanacions alimentàries clares i fan al·lusió a l'activitat física, als factors socioculturals i econòmics i al medi ambient", explica Anna Bach, nutricionista i directora del màster universitari de Nutrició i Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En aquest sentit, de la dieta mediterrània, destaquen la preferència pels aliments de temporada, frescos i poc processats; el descans adequat durant el dia (migdiada) i la nit; la moderació de les porcions i la socialització en els àpats, que s'ha demostrat que redueix l'obesitat i afavoreix la salut en l'adolescència.

Més enllà de ser reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, s'ha comprovat al llarg dels anys que la dieta mediterrània té nombrosos beneficis per a la salut de les persones gràcies a l'alt contingut en oli d'oliva i greixos cardiosaludables, així com per la seva composició global. Bach, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, en remarca deu beneficis:

1. Millora l'esperança de vida. Redueix en un 9 % la mortalitat i el risc de mortalitat en persones amb sobrepès o obesitat.

2. Disminueix l'envelliment prematur de les cèl·lules. La capacitat antioxidant de la dieta mediterrània pot ajudar a combatre l'estrès cel·lular i preservar la longitud dels telòmers.

3. Pot prevenir les malalties cardiovasculars. Gràcies a la baixa composició en greixos saturats i al contingut elevat en greixos saludables, com ara l'oli d'oliva.

4. Redueix l'obesitat i la síndrome metabòlica en persones sanes o en risc. La dieta mediterrània contribueix a rebaixar els nivells de colesterol i triglicèrids en la sang.

5. Té un efecte protector contra les malalties associades a l'edat. Com les patologies neurodegeneratives i el deteriorament cognitiu.

6. Disminueix la incidència de diabetis de tipus 2. Una alimentació rica en hidrats de carboni i oli d'oliva fa que els nivells de glucosa del nostre cos es regulin.

7. És beneficiosa per al sistema immunitari. Pels seus micronutrients, com les vitamines (D, B, C), els minerals (seleni, magnesi) i l'omega-3 del peix.

8. Millora la salut dels ossos. Té un paper clau en el manteniment de la massa òssia i la prevenció de fractures òssies.

9. Afavoreix el benestar físic. Consumir aliments de base vegetal de temporada, frescos i poc processats i fer exercici físic contribueix a un estil de vida saludable.

10. Ajuda a mantenir equilibrada la microbiota intestinal. Gràcies a l'alt contingut en fibra dels aliments i la presència de probiòtics naturals.

