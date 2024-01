Viure i treballar al núvol: decàleg per evitar riscos

Guardem fotos personals, afegim contactes, treballem… Tot ho fem al núvol. Segons l'informe Tecnologías digitales en la empresa, de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, gairebé un terç de les empreses espanyoles ja utilitza la informàtica al núvol. Els avantatges que presenta són evidents: accedir i emmagatzemar informació, recursos i aplicacions en qualsevol lloc on hi hagi una connexió a internet. Però, a més, és perillós? L'informe Global Threat Report 2023, de CrowdStrike, afirma que l'any passat es van incrementar un 95 % els atacs al núvol.

Com explica César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i membre del grup de recerca Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING), quan es treballa al núvol es delega la gestió de la seguretat al proveïdor de serveis que s'estigui emprant. "És molt eteri parlar del "núvol", però, al cap i a la fi, el que estem fent és passar de desar els documents al disc del nostre ordinador a fer-ho als discos del proveïdor de serveis que hàgim triat", indica.

Si aquest proveïdor, sigui un dels grans, com Amazon, Google o Microsoft, o un de més petit, té millor competència en seguretat que l'usuari o les persones que administren els seus ordinadors i xarxes internes, llavors, en general, s'està millorant la seguretat, "especialment en el cas d'empreses i institucions petites que no poden dedicar gaires recursos a la seguretat", afirma el professor de la UOC. En la seva opinió, treballant amb els documents al núvol probablement serà més difícil "que un programa maliciós xifri les nostres dades i ens exigeixi un rescat per recuperar-les, és possible que la política de còpies de seguretat sigui millor que la que puguem implementar nosaltres i no haurem de descarregar tants arxius als nostres ordinadors ni moure'ls de l'un costat a l'altre en un disc USB, que es pot perdre".

No obstant això, quan es fa servir el núvol per als documents que es volen compartir o guardar, també se'ls està "perdent de vista" i dipositant molta confiança en el proveïdor que s'ha triat i en les seves polítiques de seguretat. I, encara que l'empresa proveïdora s'encarregui de bona part de la seguretat, el risc principal "és el mateix usuari que té accés als documents", recorda Córcoles.

Per evitar aquests perills potencials, hi ha un seguit d'estratègies que recomanen els experts: