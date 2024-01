Aliances i comunitat, els pilars de la visita de la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, a l'Amèrica Llatina

Enfortir les aliances, connectar amb la comunitat de la regió i abordar temes clau del futur de les universitats en espais acadèmics i empresarials seran les activitats principals que la rectora de la UOC, Àngels Fitó, portarà a terme durant la seva visita a l'Amèrica Llatina a finals de novembre. Fitó recorrerà Colòmbia, l'Equador i Mèxic, tres països on la comunitat UOC és significativa i on històricament s'han forjat aliances amb institucions educatives.

La rectora es reunirà amb líders acadèmics, representants governamentals i personalitats de l'entorn empresarial en cadascun dels països, amb l'objectiu de promoure la col·laboració en àrees com l'educació al llarg de la vida, la transformació digital, els principis de la intel·ligència artificial aplicats al coneixement, els formats emergents d'aprenentatge i la innovació educativa.

"Aquesta visita per l'Amèrica Llatina em fa especial il·lusió perquè representa una inestimable oportunitat per continuar coneixent la nostra comunitat i enfortir els llaços amb prestigioses institucions de la regió. Alhora, m'agradaria continuar fomentant la col·laboració i contribuir a l'enriquiment mutu que comporta una interacció transnacional i interinstitucional com la que voldríem oferir", afirma la rectora Fitó.

La visita s'emmarca en les fites prioritàries que vol afrontar Àngels Fitó durant el seu mandat, com l'ampliació de l'ecosistema d'aliances i la creació de vincles amb la comunitat que s'estén entorn de la UOC. Per aquest motiu, en l'agenda de visites s'han programat diverses trobades per compartir experiències entre diferents entitats i membres d'aquesta comunitat.

Programa:

Colòmbia

Medellín: 20-22 de novembre

Bogotà: 23-25 de novembre

Equador

Quito: 26-28 de novembre

Mèxic

Ciutat de Mèxic: 29-30 de novembre

Guadalajara: 1-2 de desembre

Microcredencials, intel·ligència artificial, equitat i futur

La rectora oferirà ponències a les ciutats assenyalades, totes referides a temàtiques que actualment es tracten dins de l'àmbit de l'educació superior. Entre els temes en què se centrarà Fitó, destaquen les microcredencials, un format que insta a la flexibilitat del currículum i que s'ha anat abordant tímidament des de l'educació superior. "Hem de superar l'actual concepció del mapa de titulacions fragmentat en cicles i projecció lineal (grau, màster i doctorat), i transitar cap a una formació contínua en què l'oferta oficial i l'oferta pròpia interactuïn, en què s'integri la formació professional i en què es faciliti la confecció personalitzada de trajectòries obertes", afirma Fitó en una columna per al mitjà elDiario.es.

La rectora també compartirà espais de reflexió en el Fòrum Equitat, Futur i Prospectiva, que tindrà lloc a la Universitat Externat de Colòmbia i en què s'abordaran els reptes del futur als quals hauran de fer front les universitats per garantir l'equitat i la sostenibilitat en les diferents titulacions.

Així mateix, compartirà panel amb diversos experts a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara per parlar sobre temàtiques relacionades amb la intel·ligència artificial i el futur de les universitats.