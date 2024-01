La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) serà la seu el dijous 21 de desembre de la cinquena edició del Deep Learning Barcelona Symposium(DLBCN), el simposi internacional sobre aprenentatge profund, coorganitzat pel Computer Vision Center de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Telefónica Research, i Dolby Laboratories.

A les 9 h, el vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria de la UOC, Xavier Vilajosana, farà l'obertura de la trobada científica, que ja ha exhaurit les 300 localitats disponibles. El tancament, a les 18:45 h del mateix dia, anirà a càrrec de Marta Aymerich, directora de l'eHealth Center, el centre de recerca de la UOC que ha organitzat l'edició d'enguany.

L'aprenentatge profund (deep learning, en anglès) és un dels camps més influents i de creixement més ràpid de la intel·ligència artificial, a més de ser un dels motors de la revolució tecnològica actual entorn de la IA. Rere productes d'èxit mundial com ChatGPT o DALL·E hi ha precisament l'aprenentatge profund, i això ha fet créixer de manera exponencial l'interès social per aquest vessant de la ciència de dades.

De Barcelona al món

El Deep Learning Barcelona Symposium posa l'atenció en la recerca en xarxes neuronals profundes i reuneix investigadors de l'elit mundial que desenvolupen la seva recerca a Barcelona, o bé es van formar en universitats de la capital catalana i treballen a l'estranger. Aquesta cinquena trobada inclou 25 xerrades i una cinquantena de pòsters de grups de recerca del país, d'universitats estrangeres com Stanford o Columbia, i d'empreses de referència mundial com Meta, Amazon o Google.

La conferència d'obertura anirà a càrrec del professor Fernando De La Torre, doctor per La Salle Universitat Ramon Llull i director del Human Sensing Lab a la Carnegie Mellon University, als Estats Units.

En el simposi, també hi participaran referents en intel·ligència artificial com Ricardo Baeza-Yates, de la Universitat Pompeu Fabra, Marta R. Costa-jussà, de Meta París, Aleix Martínez, d'Amazon Seattle, i Antonio Torralba, del MIT, a Boston.

L'esdeveniment té els patrocinis de Meta, la xarxa ELLIS Barcelona, AIRA, l'eHealth Center de la UOC, l'Erasmus Mundus joint Master in Artificial Intelligence, Crisalix, el grup Web Science and Social de la UPF, i la UPC.