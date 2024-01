La UOC oferirà una vintena de cursos breus de competències digitals a dones aturades que visquin en municipis de menys de 30.000 habitants. Per fer-ho, la Universitat comptarà amb una subvenció de 197.600 euros. Aquest ajut econòmic l'atorga el programa ADA del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb l'objectiu de portar a terme accions de formació per adquirir i millorar les competències digitals, impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural, i reduir la bretxa de gènere a Catalunya.

Els cursos adreçats a aquest col·lectiu de dones desocupades que viuen en zones rurals són:



● Comptabilitat informatitzada

● Gestió de compres informatitzada

● Comerç electrònic

● Logística de flotes i sistemes telemàtics

● Analítica web

● Cerca i gestió de la informació digital (nivell intermedi)

● Anàlisi de la informació digital (nivell avançat)

● Creació de continguts digitals i programació (nivell intermedi)

● Creació de continguts digitals i programació (nivell avançat)

● Comunicació i col·laboració amb eines digitals (nivell intermedi)

● Comunicació i col·laboració amb eines digitals (nivell avançat)

● Resolució de problemes en l'entorn digital (nivell intermedi)

● Resolució de problemes en l'entorn digital (nivell avançat)

● Seguretat i civisme en l'entorn digital (nivell intermedi)

● Seguretat i civisme en l'entorn digital (nivell avançat)

● Data Warehouse Business Intelligence

● HTML5 i CSS3

● Big Data

● Analista de dades massives [A1] i científic de dades

Aquesta subvenció prové dels fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

Per a l'experta en competències digitals Montse Guitert, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, "estar empoderada digitalment en l'entorn rural ens pot obrir les portes al món i facilitar l'accés a l'àmbit laboral, cada cop més digitalitzat".

Per a Teresa Romeu , també experta en competències digitals i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, "les competències digitals són un aspecte fonamental que s'ha de cuidar, conservar i incentivar en els entorns professionals per cercar la màxima eficiència i productivitat. A més, en els àmbits personal i social, esdevenen necessàries i imprescindibles per viure i sobreviure. Hem d'estar empoderades digitalment per pensar de manera crítica i per discernir el que és real i el que no ho és". I afegeix: "La competència digital és un dels elements clau per impulsar una societat més digitalitzada. Només la capacitació i la formació milloraran el nivell de competència digital".

