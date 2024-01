Un 17% és la mitjana de rotació laboral que es va registrar en les empreses espanyoles el 2022, segons un informe de Randstad Research del novembre del 2022. El mateix estudi recull que les úniques zones que van estar per sota d'aquest 17 % van ser les comunitats autònomes de l'est d'Espanya (com Catalunya i la Comunitat Valenciana), algunes del nord (com Astúries o el País Basc) i la Comunitat de Madrid. Pel que fa als motius que porten els treballadors a canviar de feina, el majoritari és una oportunitat laboral millor a una altra empresa (77 %), el risc de treballar en un sector que està en crisi (31 %) o el fet que no els apugin el sou (24 %). Entre els àmbits en què hi ha més mobilitat s'inclouen activitats vinculades a l'hostaleria, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, el subministrament d'energia, el gas, l'aire condicionat, el transport i el magatzem o activitats administratives, que són també les que es troben en els llocs més baixos de la piràmide salarial.

Hi ha dos moments de l'any en què el canvi de feina s'incrementa especialment, explica Manel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es tracta del canvi d'any i l'inici del curs escolar. Però, quines són les causes d'aquests dos pics? Per Fernández Jaria és la suma de diversos factors. "D'una banda, hi ha la reflexió personal. En aquests períodes de tancament temporal se solen fer reflexions sobre el tipus de vida que tenim i el plantejament de futur", relata. Un segon factor és el plantejament d'objectius. "Dins dels objectius d'any nou s'acostumen a incloure fites relacionades amb la carrera professional, com trobar una feina millor, obtenir un ascens o iniciar una formació", comenta. El canvi de prioritats de les persones és una altra de les claus. "A l'inici d'any és un dels moments en què decideixes que és hora de buscar una feina que s'alineï amb els teus valors, interessos o necessitats, que, com a tota persona, han anat evolucionant", apunta el professor. I, finalment, també hi ha les noves oportunitats. "Moltes empreses comencen nous projectes o plans estratègics amb el canvi d'any, fet que pot generar noves oportunitats de feina", comenta Fernández Jaria.

Des del punt de vista més psicològic, tot i que cada persona és diferent, segons Enrique Baleriola, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i expert en psicologia social del treball, hi ha sis motius que són els que s'acostumen a repetir més. D'una banda, la desmotivació, la conciliació familiar (si el lloc de treball, per exemple, és a prop d'on vius) o el teletreball, clau sobretot entre les generacions més joves. Però també és importat tenir un bon clima laboral, buscar millors oportunitats en el desenvolupament personal (com tenir més recorregut per acabar tenint més responsabilitat) i, evidentment, la millora del sou. "Si pensem que en l'empresa ja hem arribat al punt màxim de sou, això és un factor de desmotivació i serà un dels motius principals que ens portarà a voler canviar", apunta Baleriola.

Ara bé, tot i l'augment del canvi de feina al setembre o al gener, en els darrers anys s'ha detectat que les noves generacions no tenen tendència a fer aquesta rotació en unes dates concretes, sinó quan els surt una oferta més atractiva en què es prioritzi sobretot l'equilibri entre la seva vida laboral i personal. "Els joves canvien en funció de la seva piràmide de necessitats, que depèn de prioritzar la flexibilitat laboral, el sou i les compensacions, la cultura d'empresa i el benestar social (la persona pot estar més disposada a canviar de feina en funció de la qualitat de l'ambient laboral i els seus beneficis), i els canvis en el mercat laboral i en l'economia general, sobretot durant èpoques de crisi", concreta el professor de la UOC.

Per Baleriola s'ha de tenir en compte que els joves són més arriscats, tenen menys compromisos i responsabilitats. "La dècada dels 20-30 és quan la gent canvia més de feina. No els importa moure's a un altre punt del país o marxar a l'estranger, perquè no estan tan arrelats. Quan el treballador té més edat busca més l'estabilitat, la calma o l'especialització dins la mateixa empresa", apunta. Ara bé, també hi ha elements que, tot i tenir més edat, fan que també es vulgui saltar de feina, com un canvi vital personal (patir, per exemple, una separació i voler començar de zero), una crisi econòmica o un canvi forçat, com el tancament d'una empresa. Però, quins són els senyals que indiquen a una persona que és l'hora de canviar de feina? "Quan t'adones que, facis el que facis, la teva situació personal i psicològica no té indicis de canviar, ja sigui per motius que venen de l'empresa o per qüestions personals", respon Baleriola.