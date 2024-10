La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Consell Consultiu de Pacients s'han unit per treballar en un projecte que posi els pacients en el centre del disseny i la recerca d'eines de salut digital i que tindrà com a resultat l'elaboració d'un decàleg de bones pràctiques en processos participatius en salut digital.

Les aplicacions mòbils i intervencions digitals són un element a l'alça en el camp de la salut. Els sistemes sanitaris incorporen cada vegada més eines digitals per optimitzar l'atenció als pacients i millorar els resultats. També augmenta el nombre de pacients que utilitzen aplicacions per monitorar la seva activitat física, la nutrició i per controlar malalties cròniques.

Un dels reptes per maximitzar l'eficàcia d'aquestes intervencions digitals en salut és la falta de continuïtat en la seva adopció. Diversos estudis demostren que el compromís dels pacients amb les aplicacions mòbils de salut és baix, i que més de la meitat de les aplicacions de salut es desinstal·len al cap d'un mes d'haver-se descarregat. La manca d'interès i la desmotivació en són les causes principals, entre altres factors, com ara la manca de funcionalitats que desitja el pacient i les dificultats per utilitzar-les.

Un dels motius principals del poc compromís amb aquestes eines és que se solen desenvolupar amb poca o nul·la participació dels pacients o els ciutadans que en seran els usuaris, i això fa que no s'adaptin a les seves necessitats.

"Cada vegada tenim pacients més experts, més coneixedors de la seva malaltia i del seu pronòstic. És lògic que, si volem dissenyar eines digitals o fer projectes de recerca que els afectin, comptem amb ells. Volem saber què esperen ells o què consideren important a l'hora de realitzar un projecte de recerca o disseny d'eines de salut digital", explica Oriol Yuguero, investigador de l'e-RLab de l'eHealth Center de la UOC i líder del projecte. El grup de recerca e-RLab treballa per afavorir la inclusió d'aspectes socials en les aplicacions mòbils de salut, a més de promoure l'ètica i l'equitat en l'accés a la salut digital.

Des del Departament de Salut, la secretària d'Atenció Sanitària i Participació, Glòria Gálvez, afirma que es tracta "d'una innovadora iniciativa de recerca en salut digital que situa els pacients al centre del procés d'innovació. L'objectiu principal és garantir que les noves tecnologies digitals s'adaptin a les necessitats reals dels pacients des del primer moment".