La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb trenta anys d'experiència en educació en línia, vol contribuir a la internacionalització i la transformació de l'educació superior, així com al tancament de les bretxes d'accés a aquests estudis. A fi d'impulsar aquestes accions, la UOC estableix vincles amb institucions en diferents territoris. En aquest sentit, ha signat un conveni de col·laboració amb el Clúster d'Educació i Desenvolupament de Talent de Puebla i Tlaxcala, l'objectiu del qual és promoure la internacionalització i enfortir l'educació superior en aquestes regions mexicanes.

Un impuls a la internacionalització i l'educació contínua

Gràcies a aquest acord, la UOC contribuirà a la internacionalització de les universitats a Puebla i Tlaxcala mitjançant activitats de formació i capacitació. Un dels primers fruits d'aquesta col·laboració va ser la realització d'un seminari web dirigit a responsables d'internacionalització de diferents universitats, que van rebre orientació sobre les millors pràctiques per fomentar la internacionalització i establir xarxes de col·laboració acadèmiques entre diferents regions.

A més, la col·laboració contempla la realització de programes de formació contínua per a docents i sectors productius en temes de responsabilitat social, sostenibilitat (criteris ESG) i tecnologies educatives.

"La UOC és un referent en educació en línia en contextos globals, i estem convençuts que aquesta col·laboració serà fonamental per continuar construint el futur del talent a la nostra regió", va expressar Ana Lilia Barbosa, directora del Clúster d'Educació i Desenvolupament de Talent de Puebla i Tlaxcala.

La UOC, que té una trajectòria sòlida en formació en línia, aportarà la seva experiència per integrar aquests coneixements en el sistema educatiu de Puebla i Tlaxcala i d'altres estats que estan gestionant la seva integració al Clúster.

Un compromís amb el desenvolupament del talent local

"Aquest conveni amb la UOC ens omple d'entusiasme, ja que reforça les nostres iniciatives en pro del talent local i permet a les nostres universitats disposar d'una perspectiva internacional que enriqueix tant el nostre estudiantat com el nostre professorat i sectors productius", va destacar Barbosa.

Per la seva banda, Carme Anguera, directora d'Aliances de la UOC, va afirmar que "amb aquesta col·laboració, la UOC i el Clúster d'Educació i Desenvolupament de Talent de Puebla i Tlaxcala es comprometen a treballar de manera conjunta per enfortir les competències acadèmiques i professionals a la regió, i contribuir al desenvolupament sostenible dels sectors productius i socials".

"El nostre compromís és contribuir al desenvolupament del talent de la regió com a referent en educació en línia. Això no només enforteix la nostra aposta per la formació de qualitat amb impacte social, sinó que obre un pont de col·laboració internacional que enriquirà tant l'estudiantat com el professorat i sectors productius", va assenyalar Luis Alí Hernández, director d'Iniciatives per a Amèrica Llatina de la UOC.

Sobre el Clúster

El Clúster d'Educació i Desenvolupament de Talent de Puebla i Tlaxcala, que ja col·labora amb entitats productives, socials i acadèmiques, té com a missió alinear la formació de talent amb les necessitats del mercat laboral. Per fer-ho, promou la innovació i el desenvolupament a través de sis comitès d'innovació, sostenibilitat, vinculació institucional i desenvolupament humà, internacionalització i atracció d'inversions, màrqueting i comunicació, i d'un comitè de vinculació empresarial.

Entre els assoliments destacats del Clúster, es troba la creació d'un consorci de recerca amb institucions nacionals i la col·laboració en projectes mediambientals i socials.