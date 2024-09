Es pot menjar xocolata de manera saludable?

El consum de xocolata a Espanya és de 5,5 quilograms per persona a l'any. Per gaudir d'aquest dolç, la rajola de xocolata, el cacau soluble o la xocolata a la tassa són alguns dels productes preferits dels espanyols. Amb motiu del Dia Internacional de la Xocolata (13 de setembre), experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en nutrició i neurociència ens expliquen quins efectes té per a la salut, què hem de mirar a les etiquetes dels productes i com actua dins el cervell.

Segons el Codi Alimentari Espanyol , la xocolata és una mescla de cacau en pols o pasta de cacau i sucre que ha de tenir, com a mínim, un 35 % de components de cacau. El contingut mínim de cacau sec desgreixat és del 14 %, i la mantega de cacau ha de ser d'almenys el 18 %. Per norma general, es prohibeix l'addició de greixos animals (diferents dels derivats de la llet), i els greixos vegetals afegits no poden superar el 5 % del total del producte.

Quant als termes cacau i xocolata, a vegades es confonen. El cacau és el fruit de l'arbre que rep el mateix nom i s'empra per elaborar diversos aliments. La xocolata, en canvi, és un producte elaborat amb les llavors del cacau. Experts com Patricia Martínez, nutricionista i professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, consideren que el cacau pur és el més saludable gràcies al baix contingut de sucre, tot i que no sempre és acceptat, a causa de l'amargor i l'astringència. "També pot ser saludable consumir-ne en productes amb una mica de sucre i amb mantega de cacau, en quantitat moderada", reconeix.

La professora recorda que una gran varietat d'estudis mostren que la xocolata negra amb més del 75 % de cacau i sense greixos trans apareix com un aliment que es pot consumir amb moderació, fins a dues o tres vegades a la setmana. A més, afegeix que la ingesta d'aquesta mena de xocolata, juntament amb una alimentació saludable, pot ajudar a controlar el colesterol.

Què hem de mirar a l'etiqueta de les rajoles de xocolata?

Als supermercats hi trobem infinites varietats de rajoles de xocolata. Però quina és l'elecció més saludable? No només ens hem de centrar en el percentatge de xocolata que es veu a primer cop d'ull, sinó que també ens hem d'aturar a llegir l'etiqueta per comprovar quins ingredients conté. El reglament de la Unió Europea (UE) indica que les etiquetes han de presentar els ingredients per ordre de quantitat. "Així podem saber si el primer ingredient és sucre, cacau, pasta de cacau, etc., i detectar quina rajola és més adequada. Això és extrapolable a molts aliments. En els processats, el greix hidrogenat (àcid gras trans) apareix, moltes vegades, entre els primers ingredients de l'etiqueta", explica.

Entre els ingredients, cal observar quina quantitat de cacau pur porta la rajola, si té mantega de cacau o si conté llet, entre altres aspectes. La nutricionista adverteix que la majoria de productes derivats del cacau no tenen més del 50 % de cacau pur, de manera que l'efecte antioxidant disminueix, perquè són menys rics en flavonoides.

Sobre la xocolata amb edulcorants

Per a Martínez, és important evitar els greixos parcialment hidrogenats i un consum excessiu de sucre. "Des de fa poc, també és freqüent trobar rajoles de xocolata amb edulcorants, com una opció saludable a la reducció del consum de sucre. No obstant això, les evidències actuals encara no són clares sobre aquesta qüestió, de manera que sembla imperatiu reduir el consum d'edulcorants i moderar la ingesta de sucre", assenyala.

Quant al cacau orgànic, l'experta explica que proporciona característiques organolèptiques més beneficioses i que té més bon gust que altres tipus de xocolata, però no sempre compleix els bons estàndards ambientals. "Hi ha cacau obtingut de manera poc sostenible o fabricat i exportat a una àrea geogràfica lluny del seu lloc d'origen. La meva recomanació és comprar xocolata de comerç just i orgànica o de zones geogràfiques més pròximes", indica.

Efectes sobre la salut cardiovascular i l'estat d'ànim

El consum regular de cacau pur pot tenir un impacte positiu en la salut cardiovascular, sobretot gràcies al contingut de flavonoides i procianidines. Entre els efectes positius, l'experta destaca els beneficis següents:

Inhibició de l'oxidació del colesterol LDL.

Vasoregulació i millora de la disfunció endotelial.

Efectes antiplaquetaris i antihipertensius.

Propietats antiinflamatòries i moduladores de la resposta immune.

A més, l'elevada concentració de cacau (més del 75 %) en els productes millora la riquesa de polifenols i maximitza els beneficis per a la salut.

No obstant això, el consum de productes derivats del cacau que contenen additius, sucres i greixos no saludables pot anul·lar aquests beneficis per a la salut. "Per obtenir beneficis òptims, és fonamental consumir els productes de cacau amb moderació i dins d'una dieta saludable, a més de prioritzar els que presentin un alt contingut de cacau", assenyala la docent de la UOC. "Així mateix, la incorporació de llet a la xocolata o de xocolata negra a una beguda de llet atenua l'absorció i els efectes antioxidants dels flavonoides (en concret, de l'epicatequina). S'ha afirmat que les proteïnes de la llet podrien exercir una interacció inhibitòria de l'absorció d'aquests flavonoides", afegeix.

Per a Diego Redolar, neurocientífic i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, consumir cacau pur pot ajudar a regular l'estat d'ànim. "La ingesta de xocolata activa principalment dues parts del cervell: el nucli accumbens i el còrtex prefrontal dorsolateral. Aquestes dues regions, però sobretot el nucli accumbens, són les responsables que es generi una sensació de plaer, de recompensa gratificant", comenta.

Els flavanols, derivats dels flavonoides, presents al cacau, augmenten el subministrament natural d'òxid nítric de l'organisme, afavorint un flux sanguini saludable. Això permet que el cervell, els músculs i els altres teixits rebin l'oxigen i els nutrients que necessiten perquè puguin rendir al màxim.

En aquest sentit, els antioxidants del cacau i els flavanols afavoreixen el funcionament de les neurones. "Ajuden a augmentar el rendiment de captació de la glucosa i de l'oxigen, i fomenten que el metabolisme funcioni millor", remarca el docent. Aquests components es troben en la xocolata pura, de manera que consumir xocolata molt processada no implica obtenir aquests efectes positius. Els flavonoides del cacau, a més, milloren el rendiment cognitiu i la pràctica esportiva.

Menjar xocolata abans d'anar a dormir dificulta agafar el son

Igual que el cafè o el te, el cacau té uns alcaloides coneguts com a metilxantines que són estimulants del sistema nerviós. En el cacao el que predomina és la teobromina, però també hi podem trobar cafeïna. "Les metilxantines inhibeixen l'adenosina, un senyal d'importància crítica per induir el son. Per tant, el consum de xocolata, te o cafè tindrà efectes negatius per iniciar el son, i fins i tot per mantenir-lo", aclareix Redolar.

Les metilxantines es metabolitzen al fetge. En funció del metabolisme de la persona, poden arribar al cervell en més o menys quantitat. Això explica per què algunes persones experimenten un efecte estimulant més elevat que altres. "En qualsevol cas, la xocolata no ajuda a dormir", assenyala l'expert.

La garrofa, una alternativa dolça a la xocolata

La garrofa és el fruit del garrofer, un arbre de fulla perenne conreat a la zona mediterrània. Espanya és un dels productors principals d'aquest fruit a escala mundial. Aquesta beina o llegum comestible, de color castany fosc, té una polpa carnosa i dolça. En el passat es feia servir com a pinso per al bestiar, però últimament s'ha identificat com un superaliment per a les persones i s'ha revalorat.

La nutricionista de la UOC explica que la garrofa és una alternativa nutritiva a la xocolata, ja que conté compostos bioactius com fitosterols, proteïnes, vitamines i minerals que milloren la salut. Es tracta d'una llavor derivada de les lleguminoses que contribueix a la digestió, a prevenir el restrenyiment i a la salut intestinal. "La garrofa es pot fer servir en diverses receptes, com ara barretes energètiques i brownies, fet que la converteix en un ingredient versàtil per a una cuina saludable", conclou.