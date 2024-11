Destinacions de somni: Nadal es consolida com a temporada alta turística

El 2023, els espanyols van fer 9,4 milions de viatges per Nadal, la qual cosa suposa 600.000 viatges més que l'any anterior, segons dades de Statista. I, encara que les dates preferides dels espanyols per viatjar continuen sent els mesos d'estiu, la tendència dels viatges per Nadal no para de créixer. De fet, i sense comptar amb la recuperació postpandèmia, entre el 2015 i el 2019 els viatges de la població espanyola per Nadal van augmentar progressivament cada any. Es tracta d'una tendència creixent que troba les seves causes en diversos factors. "L'època nadalenca ha estat tradicionalment temporada alta per a destinacions ben posicionades per a aquestes dates: destinacions urbanes amb dedicació nadalenca per mercats o espectacles, o de muntanya o neu", explica Pablo Díaz, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador del grup de recerca NOUTUR.

Gran part d'aquests desplaçaments i viatges es deuen a la tradicional "tornada a casa per Nadal" dels qui viuen i treballen fora de la seva ciutat d'origen. Per a alguns, és el moment esperat de retrobar-se amb amics i familiars per celebrar Nadal. Però el lleure s'obre pas i posiciona les dates nadalenques com una nova temporada alta per al sector turístic. "És possible que, en l'evolució actual d'un turisme en creixement, més desestacionalitzat i amb canvis en les temperatures mitjanes, hi hagi una evolució del turisme molt positiva en dates nadalenques", afegeix.

Nadal per viatjar

Les ciutats canvien al llarg de l'any, però potser ho fan especialment durant Nadal, quan s'adornen i s'il·luminen per potenciar la il·lusió d'unes dates que enlluernen molts infants i adults. Les xarxes socials contribueixen a la promoció de destinacions el punt fort de les quals són, precisament, decoracions, espectacles, esdeveniments, mercats ambulants nadalencs i gastronomia. "Destinacions de muntanya i neu o destinacions urbanes d'atractiu hivernal per la seva tradició arquitectònica i cultural són algunes de les més populars en aquestes dates, encara que també guanyen adeptes les destinacions per fugir del fred, com les insulars meridionals (Canàries) o càlides, i fins i tot salts geogràfics que impliquen canvis d'hemisferi", apunta.