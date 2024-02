Aquests són els cinc avantatges del WiFi 7, que arribarà d'aquí a uns mesos

Internet és cada vegada més imprescindible per a tothom: el 94,5 % de la població de 16 a 74 anys ha fet servir internet al llarg dels tres darrers mesos, i el 14 % dels ocupats afirmen que han teletreballat durant la setmana anterior a l'entrevista de la darrera Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació (TIC) a les llars, corresponent a l'any 2022. L'arribada del WiFi 7 (nom amb què es coneix l'estàndard IEEE 802.11be), prevista per a finals del primer trimestre de l'any, millorarà l'experiència d'aquests usuaris. Almenys, aquest és l'objectiu que persegueix: augmentar el rendiment dels protocols actuals més nous, coneguts com a WiFi 6, i la seva evolució amb el protocol estès WiFi 6E.

Però en què es tradueix tot això? Com expliquen José Antonio Morán, director del grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC, i Carlos Monzo, director del màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació de la UOC, els avantatges principals del WiFi 7 són els següents:

1. La velocitat

L'amplada de banda del WiFi 7 serà notablement més ràpida que la de l'actual versió 6, tot i que, per si sola, l'actual ja és força ràpida (9,6 gigabits per segon). Tindrà un flux de dades anomenat Extremely High Throughput, que donarà lloc a unes prestacions amb una velocitat superior a 40 gigabits per segon per cada punt d'accés. Aquestes prestacions implicaran velocitats en connexió en un ordinador d'aproximadament 5,8 gigabits de velocitat real, enfront dels 2,4 gigabits per segon de l'actual WiFi 6.

2. La latència

També hi haurà millores considerables entre una versió i una altra quant al temps de latència, molt més baix amb el pròxim WiFi 7. La latència, el paràmetre que determina el temps de resposta de la xarxa i que és imprescindible per a aplicacions que necessitin operar amb prestacions pròximes al temps real, es reduirà significativament. Això es notarà, per exemple, en la visualització de vídeos i en la jugabilitat dels videojocs.

Com més velocitat i menys latència, podrem evolucionar tecnològicament en aplicacions com els jocs immersius o elevar les prestacions de contingut audiovisual del 4K al 8K.

3. Compatible amb altres versions

Un altre dels grans avantatges serà que, amb la pròxima tecnologia, els dispositius actuals podran operar amb els nous rúters WiFi 7. A més, els nous rúters seran multienllaç, de manera que es podran fer servir totes les bandes per accelerar les connexions i evitar possibles interferències. Així doncs, el procés de connexió sense fil serà més fiable i tindrà més prestacions.

4. Més segura

Actualment, la connexió WiFi 6 disposa d'una seguretat WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), una tecnologia força sòlida pel que fa a la seguretat. No obstant això, els avenços en seguretat són imprescindibles, i està previst que la seguretat de la pròxima versió encara sigui més potent i blindada, amb el protocol de seguretat WPA4.

5. Més estabilitat de la connexió

La tecnologia que incorpora el WiFi 7, anomenada Multi-Link Operation (MLO), permetrà una connexió molt més ràpida i, sobretot, més estable. Facilitarà que els dispositius transmetin i rebin dades de manera simultània a través de diversos enllaços, fet que es traduirà en un augment del rendiment i una reducció de la latència.

Com funciona?

Perquè tot això sigui possible, els responsables de la nova versió l'han dotat d'una sèrie de millores i noves tecnologies. José Antonio Morán i Carlos Monzo en destaquen els aspectes següents:

El WiFi 7 funciona amb un sistema de connectivitat basat en triple banda real i és compatible amb les de 2,4, 5 i 6 gigahertzs. No obstant això, se'n podran fer servir diverses de manera simultània, amb la millora en les prestacions i estabilitat que això aportarà a les comunicacions.

i és compatible amb les de 2,4, 5 i 6 gigahertzs. No obstant això, se'n podran fer servir diverses de manera simultània, amb la millora en les prestacions i estabilitat que això aportarà a les comunicacions. Per poder utilitzar múltiples bandes alhora, el WiFi 7 empra la tecnologia anomenada Multi-Link Operation (MLO) . Aquest sistema, a més d'agrupar bandes de freqüència i canals per aconseguir més velocitat, és capaç de reduir la latència i incrementar l'estabilitat de les comunicacions.

. Aquest sistema, a més d'agrupar bandes de freqüència i canals per aconseguir més velocitat, és capaç de reduir la latència i incrementar l'estabilitat de les comunicacions. El WiFi 7 també duplica l'amplada de banda i la velocitat respecte als estàndards anteriors.

respecte als estàndards anteriors. La millora de les prestacions es fonamenta en nous esquemes de modulació, com la 4096-QAM. Això permet transportar 12 bits en lloc de 10 en cada símbol , de manera que s'aconsegueix un augment del 20 % respecte al sistema 1024-QAM del WiFi 6.

, de manera que s'aconsegueix un augment del 20 % respecte al sistema 1024-QAM del WiFi 6. També s'ha millorat el sistema MIMO (multiple input, multiple output) de les antenes, ja present en protocols anteriors, i s'ha passat de vuit fluxos de dades a un total de setze. Amb això, s'ofereixen més taxes de transferència, més cobertura, més quantitat d'usuaris connectats alhora i una xarxa en general més estable.

Amb totes aquestes millores, el WiFi 7 vol equiparar les connexions sense fils a les connexions amb fils d'última generació, com ara l'USB 4, que assoleixen velocitats màximes d'aproximadament 40 gigabits per segon. Així mateix, també vol reduir alguns dels problemes habituals de les xarxes wifi, com ara la baixa cobertura o la saturació de les bandes de freqüència en entorns amb múltiples rúters i dispositius.

Com és habitual, una vegada fet oficial l'estàndard, els dispositius d'última generació aniran generant versions compatibles que apareixeran progressivament al mercat, incloent-hi telèfons i rellotges intel·ligents, rúters, etc. No obstant això, aquest estàndard serà retrocompatible amb dispositius que implementen protocols anteriors. "Això vol dir que els dispositius que actualment tenim a casa podran operar amb un rúter WiFi 7, tot i que, evidentment, no podran aconseguir les velocitats del nou estàndard si es tracta de dispositius antics", assenyala José Antonio Morán.

En qualsevol cas, no tots els dispositius hauran de ser compatibles amb aquest estàndard. "Si tenim un interruptor domòtic, no caldrà adaptar-lo a aquest estàndard, ja que això n'augmentaria el preu sense aportar funcionalitats", indica Carlos Monzo. "En l'àmbit domèstic, hem de pensar en equips que impliquin un alt flux de dades, com ara ordinadors, smartphones, videoconsoles, smart TV, etc.", afegeix José Antonio Morán.