Els espanyols es resisteixen al pagament digital

El pagament amb targeta o amb el mòbil es resisteix a Espanya. Segons un estudi del Banc d'Espanya , els diners en efectiu continuen sent el principal mitjà de pagament per a un 60% dels espanyols, i un 65% fins i tot assegura que va utilitzar aquest mètode diàriament durant l'any passat. "En termes d'ús del pagament digital, hi ha molta diferència entre els països nòrdics (a Suècia, l'ús d'efectiu està per sota del 10%, segons una enquesta feta pel Riksbank) o el Canadà i Espanya o, fins i tot, els Estats Units, on, per exemple, no tenen plataformes com Bizum", explica Elisabet Ruiz Dotras, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



Tot i que la pandèmia de la covid va disparar l'ús del pagament digital per la recomanació d'evitar els diners en efectiu, les monedes i els bitllets han tornat a guanyar terreny. "L'efectiu —tal com demostren les dades, que s'han mantingut estables entre 2022 i 2023— va tornar a agafar embranzida després de la covid. La majoria dels ciutadans van tornar al sistema de pagament que feien servir abans de la pandèmia", afegeix Ruiz Dotras, investigadora del grup DigiBiz.