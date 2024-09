El fundador de Llamasoft, Jeff Minter, va començar desenvolupant videojocs a la fi dels setanta i no ha parat des de llavors. El mític creador britànic de 61 anys de clàssics com Tempest 2000 i Space Giraffe va visitar a principis de juliol la UOC, en el marc de la Jornada RUMSXPLORA 2024, per parlar sobre la seva trajectòria i sobre com era desenvolupar videojocs fa quaranta anys. Es va referir a la importància de conèixer i estudiar la història del desenvolupament de videojocs per poder crear bons jocs en l'actualitat, així com als seus referents i a la importància de seguir rejugant als clàssics, amb els beneficis de l'emulació per accedir a tot aquest patrimoni.

Com ho fas per seguir inspirat després de 43 anys de desenvolupament de videojocs?

Crec que molts desenvolupaments moderns són realment bastant inspiradors. M'agrada la idea de treballar amb tecnologies emergents com la realitat virtual o la realitat augmentada. M'agraden les oportunitats addicionals que ofereixen coses com, per exemple, el fantàstic poder dels shaders avui dia. I sempre estic motivat per treballar més amb idees del tipus sintetitzador de llum. Així que realment no tinc massa problemes per entusiasmar-me amb el pròxim projecte. Sempre hi haurà alguna cosa més que vulgui fer. I, a més, continuo jugant als clàssics. Encara m'inspiro en els meus dissenyadors favorits d'aquella època. Cada vegada que jugo a un títol d'Eugene Jarvis, em venen ganes de fer millors jocs.

Passes molt de temps rejugant a jocs antics?

Sí, m'agrada. De tant en tant tinc un cap de setmana en què simplement m'assec, trio un sistema antic i miro de trobar algunes de les joies d'aquest sistema, o jugo a alguns dels meus jocs de recreativa favorits. També tenim una màquina recreativa a casa amb un PC instal·lat. Fem servir l'emulador MAME, així que sovint posem un joc del dia i ens passem el dia jugant a aquest joc. I també tinc una taula de pinball virtual, perquè m'agrada jugar-hi. M'agraden les coses que no et prenen massa temps, perquè no em vull passar hores fent una cosa. Però els jocs de recreativa són perfectes, perquè jugues cinc minuts a això i cinc minuts a allò. I no t'interrompen massa el flux de treball.

Què era el més difícil de fer un joc durant els anys vuitanta?

El més difícil en aquesta època realment era el fet que havies de treballar bàsicament a nivell de codi màquina, no podies fer servir un llenguatge d'alt nivell, les màquines no eren prou ràpides. El codi màquina... no és difícil, però necessites un tipus particular de mentalitat, i no tothom la té. Així que sento que era una mica excloent i deixava fora algunes persones que probablement podrien haver estat excel·lents dissenyadors de videojocs, però que no tenien les habilitats per programar en llenguatge assemblador. És per això que aleshores vam començar a veure l'aparició d'equips, perquè les habilitats es dividien entre diferents persones. Però sí, crec que això probablement va ser el més difícil, el fet d'haver d'escriure el codi directament a la màquina.

En la teva xerrada has parlat sobre l'aïllament, sobre ser un nerd i sobre els nerds que fan jocs per a la gent "normal". En vols parlar?

De jove, jo era bastant maldestre socialment quan anava a l'escola. Realment no encaixava en cap grup de la gent guai ni tenia nòvio o nòvia. Em sentia una mica perdut. Què podia fer? Llavors vaig trobar això de la programació i simplement em va consumir l'ànima. Així que podia dedicar-m'hi completament, i totes les altres preocupacions sobre ser estrany llavors desapareixien. I em va resultar de gran ajuda per superar aquells anys difícils el fet de tenir aquelles coses en què submergir-me quan el món real potser no em feia sentir tan bé.

Hi ha alguna cosa que pensis que es feia millor durant els vuitanta o els noranta en el desenvolupament de videojocs?

Una cosa que m'agradava d'aquella època era que podies fer projectes curts. Realment gaudia de poder fer quatre o cinc jocs a l'any. Avui dia, quan comences un joc, és comprometre's un any o més. És una cosa de llarga durada. El temps pot fer-se molt llarg, mentre que llavors podies començar una cosa, acabar-la en dos mesos, llançar-la, rebre les crítiques i després posar-te a treballar en la següent. Alguns anys feia cinc o sis jocs. I realment gaudia d'aquell ritme ràpid. Mantenia les coses fresques i interessants. Això ho trobo a faltar.

Com ha evolucionat el teu enfocament del desenvolupament de videojocs al llarg dels anys, especialment amb l'avanç de la tecnologia en aquesta indústria? Ha estat, per exemple, la realitat virtual una d'aquestes aproximacions a noves tecnologies aplicades al videojoc?

Quan vam començar, copiàvem vells jocs de recreativa en maquinari de 8 bits. Crec que una de les primeres evolucions per a mi va ser el fet d'haver d'aprendre. D'alguna manera va ser bastant bo que Atari comencés a ser legalment molt estricta i comencés a demandar persones que copiessin els seus jocs. I això va fer que la gent pensés a fer coses una mica més originals en lloc de simplement copiar els jocs de recreativa d'altres persones. I va ser una cosa molt alliberadora i va portar cap a un període molt creatiu. Però sí, en els temps moderns sempre em fascina el nou maquinari. M'agrada veure què es pot fer ara que no es podia fer abans i com ho puc fer servir en els videojocs. Ja he fet bastanta feina en RV i m'agradaria fer algunes coses en RA, perquè seria molt interessant veure com es pot superposar el meu estil de videojocs amb la realitat convencional. Fer que encaixi serà divertit i interessant, crec.

Molts jugadors avui dia poden no estar familiaritzats amb els pioners de la indústria del videojoc. Per què és important recordar i parlar d'aquests primers innovadors com tu? Hi ha algun altre referent de la indústria que admiris i a qui t'agradaria esmentar?

El tipus que ha estat la meva inspiració tota la meva vida, i no sabia qui era quan em vaig trobar per primera vegada amb un dels seus jocs, és Eugene Jarvis. Ell va fer jocs com Arcade Defensar, Stargate, Robotron, Smash TV... Si mires el seu estil, els seus jocs, i després mires alguns dels meus jocs, pots veure com el seu estil m'ha influenciat. Bàsicament, li he robat moltes coses al llarg dels anys. De fet, també l'he conegut. És un tipus molt agradable i probablement el tornaré a veure al setembre. Qualsevol cosa nova realment serà una inspiració.

Sembles tan apassionat pels videojocs com fa quaranta anys. Moriràs fent videojocs?

Sí, crec que probablement ho faré. Seria molt feliç tenint dos períodes de vacances a l'any, però sempre? Passar-te la vida aprenent aquesta habilitat creativa i després deixar-ho per convertir-te en turista? No ho crec. Mentre estigui físicament i mentalment capacitat per crear coses, les faré. La tecnologia ha avançat tant que ha estat com haver d'estudiar durant tota la vida només per mantenir-te al dia. I no abandonaré tota aquesta feina per no fer res; ho faré la resta de la meva vida. M'agrada obtenir plaer de la creació. M'encanta jugar, però també m'encanta crear.

Quin consell donaries als aspirants a dissenyadors de jocs que busquen crear títols únics i memorables en el competitiu mercat actual?

Que estudiïn els vells mestres. Bàsicament, d'això es tractava la meva xerrada. Que estudiïn els vells mestres i aprenguin d'ells. Però, més enllà d'això, depèn d'ells. No han de ser comercials. Que no es preocupin massa per guanyar diners al principi. Probablement no en guanyaran massa. Gairebé ningú ho fa. El més important és aconseguir algunes experiències completes, adquirir l'experiència de fer realment un videojoc, de principi a fi, i llançar-lo. Perquè això els donarà confiança en tot el que facin en el futur. I després, més endavant, poden preocupar-se de ser comercials. I també, quan hagin llançat alguns jocs, si s'uneixen a un altre equip, el que sigui, això és també valuós. Que facin i llancin jocs, i que juguin als clàssics per aprendre dels mestres.

Com veus el futur del disseny de videojocs? Hi ha alguna tendència emergent o alguna tecnologia que t'emocioni particularment?

Sí, crec que la realitat virtual i la realitat augmentada seran molt significatives per a certs tipus de jocs. Bé, no per a tots els jocs, a vegades només vols jugar a un joc simple, jugar-hi en una pantalla plana i ja està. Ara els jocs estan segmentats en moltes àrees diferents. De totes maneres, pots jugar al telèfon, en un PC, en una consola... Però en termes de crear noves experiències, crec que la RV i la RA són el lloc cap on es dirigeixen, almenys de moment. Definitivament, m'emociona el desenvolupament de totes dues tecnologies.

Quina creus que és l'essència d'un bon videojoc?

L'essència d'un bon joc és un bucle que es retroalimenta ben dissenyat i que t'hi manté sense esforç, de manera que la resta del món desapareix i estàs completament enganxat amb el que està succeint en aquest moment. De nou, això és una cosa que veus en el nucli del disseny de videojocs antics, com Robotron. Quan estàs enmig d'una batalla de Robotron, el món desapareix, estàs completament enganxat, i això és el que et farà un bon joc. Així que, ja ho saps, hauries de mirar cap amunt i veure que han passat cinc hores.

Mirant cap endarrere en la teva extensa carrera, com esperes que sigui recordada la teva feina? I quin impacte esperes que tingui en les futures generacions de jugadors i dissenyadors?

Espero que puguin veure com va ser realment progressar a través de tot això. Aquesta recopilació que va sortir, com vaig dir, en part em fa una mica de vergonya, perquè em mostra quan era molt inexpert i els jocs no eren tan bons. Espero que mostri una progressió de millora en la qualitat.

I crec que serà interessant, crec que qualsevol que miri cap enrere en aquest període d'aquí a 200 anys estarà interessat a veure el que succeïa en les albors d'aquesta època, quan els sistemes de 8 bits eren presents, i probablement quedarà fascinat per les limitacions que teníem i com hi bregàvem. Així que, sí, espero que la meva feina sigui digna d'estudi algun dia i potser les meves flames ximples [A1] faran somriure algú també, mai se sap.

Finalment, vas esmentar l'emulació, deies que estaves realment content que la gent emulés els teus jocs. Què vols comentar sobre aquest tema?

Bé, és material antic. Crec que, si he de guanyar diners, hauria de guanyar-los amb el que estic fent ara, no mirant d'esprémer algun joc vell que vaig fer fa trenta anys. Pel que fa a mi, llavors vaig guanyar diners amb aquells jocs i ara són part de la història, i si la gent vol jugar-hi, poden fer-ho amb la meva benedicció. Quan l'emulació va sortir per primera vegada, una de les primeres coses que vaig dir va ser: "Feu servir les meves coses antigues en aquests dispositius, perquè crec que són fantàstics".

I sí, preserva la nostra història. I crec, com dic, que és fantàstic. Pots comprar un petit dispositiu xinès i tenir gran part de la història dels videojocs al palmell de la mà. Si estigués ensenyant en una classe de videojocs, ho donaria a tots els estudiants al començament. I sí, l'emulació és valuosa per mantenir viu el material antic. A més, si estàs estudiant, és agradable poder tenir tota aquesta emulació al teu PC, perquè realment no pots tenir una habitació plena d'aquestes màquines antigues. Pots estudiar molts, molts sistemes diferents. Crec que l'emulació és una de les millors coses que han succeït.