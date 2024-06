Enfocament professional

Sota el nom d' Avaluació i inclusió en l'era de la transformació digital , el congrés aprofundirà, a més, en les pràctiques d'avaluació en tots els àmbits educatius.

Per fer-ho, es comptarà amb la participació d'experts com Marlit Lindner , doctora i professora del Leibniz-Institut für Wissensmedien d'Alemanya, que abordarà les millores potencials en l'avaluació educativa a través del disseny multimèdia i el retorn automàtic, i Ernesto Panadero , catedràtic i director del Centre for Assessment Research, Policy and Practice in Education (CARPE) de la Dublin City University, que analitzarà els enfocaments formatius en avaluació educativa i se centrarà en els processos d'aprenentatge a l'aula centrats en l'estudiant.

A més, i per proporcionar als assistents una panoràmica completa d'un fenomen complex, en què influeixen moltes variables que, a vegades, transcendeixen a l'àmbit educatiu, l'organització ha preparat nou sessions paral·leles per abordar qüestions temàtiques, com ara l'avaluació inclusiva, l'avaluació multimèdia i els processos d'autoavaluació.

Cent ponències paral·leles

Les sessions paral·leles són un punt de trobada per comprendre els canvis en l'àmbit educatiu. Les propostes inclouen alternatives col·laboratives per fomentar la motivació de l'alumnat, l'impacte de l'empatia com a estratègia per analitzar el benestar dels estudiants, el paper de ChatGPT i els xatbots en les avaluacions, i la influència de qüestions com el gènere o la procedència de l'alumne en la seva avaluació, entre altres temes. En total, hi haurà més de cent ponències temàtiques en les nou sessions paral·leles, que estaran repartides en els tres dies del congrés.

Amb el congrés SIG 1 Conference 2024 de l'EARLI i la UOC, s'aspira a contribuir amb evidència científica en els avenços en l'avaluació dels aprenentatges en un context canviant, i dotar als docents de diferents nivells educatius, amb noves metodologies de seguiment i acompanyament.