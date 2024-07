Fer vacances beneficia l'empresa

Quants dies de vacances són necessaris?

El primer que s'ha de deixar clar, segons Baleriola, és que no hi ha una única resposta, ja que dependrà de la persona, el sector en el qual treballi, la seva responsabilitat dins l'empresa i el context. "No és el mateix viure en una ciutat on fa molta calor que en un poble de muntanya on les temperatures són més agradables", exemplifica.

Ara bé, per Baleriola el mínim haurien de ser entre 10 dies i dues setmanes perquè els efectes de les vacances siguin realment efectius. "És molt difícil desconnectar de la feina i connectar amb el descans d'un dia per l'altre encara que marxis a l'altra punta del món; per tant, cal ajustar les nostres expectatives per no frustrar-nos". Durant els primers quatre o cinc dies, afegeix el professor de la UOC, moltes persones encara estan en procés de desconnexió, de sortir de la rutina, de no despertar-se a les set sense despertador. "Passa el mateix amb la reducció de les hormones de l'estrès i el cansament mental acumulat", detalla. Ara bé, Baleriola també destaca que hi ha treballadors, els que menys, que aconsegueixen fer una desconnexió de cop, però això també té els seus desavantatges, com ara que "descansar de cop els generi estrès".

Per què costa tant desconnectar?

"Vivim en una cultura de la disponibilitat constant en què es dona per fet que hem d'estar atents a la feina i al correu electrònic totes les hores del dia tots els dies de la setmana; això provoca culpa i ansietat a l'hora de desconnectar", apunta el professor de la UOC. També acostuma a ser difícil, afegeix, perquè la càrrega de treball sol ser molt elevada i literalment no s'ha pogut deixar tota la feina enllestida abans de les vacances. "El perfeccionisme i el no saber delegar són altres factors que també intervenen a l'hora de fer el canvi de xip". Per aconseguir-ho, recomana el professor de la UOC, cal fer una planificació de les últimes setmanes de treball i que els últims quatre o cinc dies abans de començar vacances es deixin per fer tasques més mecàniques.

Tot i aquesta cultura de la disponibilitat, el professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Manel Fernández Jaria, recorda que durant les vacances el treballador té el dret de no contestar missatges, trucades o qualsevol altra comunicació de l'empresa gràcies a la coneguda com a llei de desconnexió digital. "La Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en el seu article 88, estableix el dret a la desconnexió digital fora de l'horari laboral. Aquest dret es garanteix per respectar el temps de descans, els permisos i les vacances dels treballadors, així com la seva intimitat personal i familiar. L'objectiu és evitar que la connectivitat constant es tradueixi en una prolongació de la jornada laboral i afecti negativament la salut i el benestar dels treballadors", concreta.